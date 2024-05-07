Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что в США мощно работает пропаганда. Ее слова передает РИА Новости.

«Нашим иммигрантам приходится там очень тяжело, могу говорить об этом ответственно, со многими поддерживаем связь. Сложно им, поскольку отношение к русским соответствующее. Некоторые даже признаются, что стараются лишний раз не разговаривать на родном языке. Там работает мощная машина пропаганды, буквально переделывают людей. Жутко от этого», — сказала Родионенко.

10 ноября Международная федерация гимнастики (FIG) представила требования к допуску россиян на международные турниры. Российские атлеты, которые желают принять участие в соревнованиях под эгидой организации, должны будут направить платную заявку в организацию, которая в течение 30 дней примет решение об их допуске или недопуске.

Помимо этого, гимнасты и гимнастки не должны числиться в силовых структурах России, а также быть замечены в публичной поддержке боевых действий. В случае допуска россиянам будет запрещено демонстрировать какие-либо национальные атрибуты.

Ранее Вяльбе заявила, что США прекратят свое существование.