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Пьяный отец уснул с новорожденной дочерью и задавил ее

В Туве пьяный отец во сне придавил новорожденную дочь

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Shutterstock

В Кызыле нетрезвый отец лег спать вместе с новорожденной дочерью и придавил ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Тыва.

Инцидент произошел в Кызыле, отец находился дома вместе со своей новорожденной дочерью. Мужчина был нетрезв и укладывал ребенка спать. В какой-то момент он заснул вместе с младенцем и придавил ребенка, то, что дочь находится без сознания, отец обнаружил лишь спустя 11 часов.

Спасти пострадавшую девочку не удалось, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области отец задавил во сне двухмесячного ребенка. 35-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения положил двухмесячную дочь рядом с собой на кровать, чтобы успокоить ее. Утром мать ребенка проснулась, чтобы покормить дочь, и обнаружила, что супруг придавил девочку рукой. Женщина пыталась сделать дочери искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но ребенка спасти не удалось.

Ранее в ЯНАО пьяный мужчина, случайно задавивший младенца во время застолья, отделался исправительными работами.

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