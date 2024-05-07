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В Ингушетии подросток пролил канистру с бензином и получил ожог почти 100% тела

В Ингушетии подросток попал в реанимацию с ожогами из-за пролившегося бензина

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FotograFFF/Shutterstock

В ингушском поселении Экажево 15-летний школьник получил ожог почти 100% тела, когда пролил на себя канистру с бензином. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Инцидент произошел 5 мая, двое молодых людей находились в котельной частного дома. 15- летний мальчик случайно опрокинул на себя канистру с бензином. Вспыхнуло пламя, подросток получил ожог почти 100% тела.

«Состояние на данный момент крайне тяжелое, проводится интенсивная терапия в полном объеме. У него пострадала вся поверхность тела, ожоги глубокие», — говорится в сообщении минздрава.

Второй юноша госпитализирован с ожогами кистей, ног и лица, его жизни ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Энгельсе приготовление шашлыков во дворе дома закончилось госпитализацией двух маленьких детей. Взрослые решили пожарить шашлык на мангале. Во время розжига около костра находились две девочки двух и восьми лет, в какой-то момент один из родителей бросил в мангал бутылку с жидкостью для розжига. Дети получили сильные ожоги и были госпитализированы.

Ранее в Ростовской области ребенок получил ожоги ног и поджег гараж родителей.

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