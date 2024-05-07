Макрон и Си Цзиньпин выступили за создание независимой Палестины

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин высказались за создание независимого и жизнеспособного палестинского государства в рамках визита китайского лидера в Париж, Пекин и Париж согласны в том, что государство должно существовать в границах 1967 года. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Главы двух государств призвали к… созданию жизнеспособного, независимого и суверенного палестинского государства в границах 1967 года», — говорится в сообщении телевидения (цитата по ТАСС).

До этого сообщалось, что Макрон и Си Цзиньпин по итогам переговоров во Франции выступили за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы.

10 апреля газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия, что стало следствием выхода США из ядерной сделки в 2018 году. 20 апреля немецкая газета Bild заявила, что ядерное оружие может появиться у страны уже через несколько недель.

После этого сообщалось, что военно-воздушные силы США тайно разместили ракеты, которые с помощью микроволн могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпина рассердили требования Запада к Китаю по России.