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Китай и Франция будут прилагать усилия для мирного решения ядерной проблемы Ирана

Макрон и Си Цзиньпин выступили за политическое решение ядерной проблемы Ирана

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Pool/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении по итогам переговоров выступили за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

«Китай и Франция подтверждают, что будут прилагать усилия для продвижения политико-дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы», — говорится в тексте совместного заявления Си и Макрона.

10 апреля газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия, что стало следствием выхода США из ядерной сделки в 2018 году. 20 апреля немецкая газета Bild заявила, что ядерное оружие может появиться у страны уже через несколько недель.

После этого сообщалось, что военно-воздушные силы США тайно разместили ракеты, которые с помощью микроволн могут уничтожить электронику ядерных объектов Ирана.

Ранее КСИР не исключил пересмотра ядерной политики Ирана.

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