ФАС намерен решить проблему роуминга в России в мае 2018 года

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил, что ФАС рассчитывает на решение проблемы внутрисетевого роуминга в России в мае 2018 года. Об этом сообщает RNS.

«Мы планируем продлить срок исполнения нашего предупреждения до 31 января 2018 года для трех операторов связи. Мы ожидаем, что в это время операторы связи объявят об окончательном уровне тарифов. И ожидаем снижения тарифов на услуги связи, и поэтапном снижении тарифов на услуги связи в роуминге. И не позднее чем в мае 2018 года эта проблема будет окончательно решена», — сказал Голомолзин.

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Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что ведомство ожидает отмену национального роуминга в ноябре-начале декабря 2017 года.

Он также подчеркнул, что консенсус по этому вопросу близок.