Емкость не главное: как выбрать хороший внешний аккумулятор

Выбор надежного внешнего аккумулятора, или пауэрбанка, может оказаться не такой уж тривиальной задачей, рассказали «Газете.Ru» в Роскачестве. На рынке представлено большое количество моделей от разных брендов, но некоторые из них могут оказаться не только неэффективными, но и даже вредными для вашего устройства. На что обратить внимание при покупке, чтобы впоследствии не бояться перегревов или даже воспламенения — в материале «Газеты.Ru».

Сегодня на рынке портативных аккумуляторов представлен огромный ассортимент устройств, как от известных производителей, так и от более мелких. Внешние аккумуляторы имеют разный функционал и цены, так что неподготовленному пользователю будет нелегко выбрать для себя оптимальный вариант.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о том, на что стоит обращать внимание при выборе пауэрбанка. По его словам, у этих устройств есть несколько главных характеристик: габариты, емкость, сила тока и способ отображения заряда.

Размеры

Сейчас на рынке представлены пауэрбанки почти всех размеров и цветов. Выбор должен зависит от того, насколько большое устройство вы можете носить с собой. При этом важно помнить, что размер устройства напрямую зависит от емкости батареи.

«Устройство рассчитанное на большую емкость будет и значительно больше весить.

Также стоит обращать внимание на материал, из которого изготовлен пауэрбанк.

Большинство устройств на рынке имеют корпуса из пластика, но встречается и алюминий, и стекло, и другие решения, которые отражаются на финальном весе устройства», — отметил Кузьменко.

Емкость

Чтобы выбрать пауэрбанк, нужно учесть емкость аккумулятора в вашем смартфоне, рекомендует эксперт. Не стоит приобретать внешний аккумулятор меньшей емкости, так как подобное решение не сильно продлит время автономной работы вашего устройства.

«Также стоит отметить что не весь объем заряда может быть использован в подзарядке гаджетов, средняя потеря емкости – 15%», — рассказал специалист.

Кроме того, не стоит забывать о саморазрядке любых аккумуляторных батарей. Так, за год активного использования устройство может потерять до 30% от максимальной емкости заряда. Данный фактор также важно учитывать.

Сила тока

Сила тока обозначается в амперах [A]. Данный показатель во внешнем аккумуляторе не должен превышать аналогичный на устройстве, которое вы планируете заряжать.

Если подобрать портативный аккумулятор с большей силой тока, то это может привести к пагубным последствиям вплоть до возгорания устройства.

Если сила тока будет меньше, то скорость зарядки снизится.

Отображение заряда

Как правило в большинстве моделей используется светодиодная индикация, которая показывает уровень пауэрбанка. Однако подобная индикация является малоинформативной. На рынке также представлены модели с экранами, на которые выводится состояние аккумулятора, что дает пользователю чуть больше представления о том, насколько разряжено его устройство. Однако стоит держать в уме, что функция отображения заряда на экране повысит конечную стоимость пауэрбанка.

Дополнительные функции

В некоторых моделях внешних аккумуляторов производители умудряются разместить разнообразные дополнительные устройства, начиная от солнечных панелей и заканчивая лазерным дальномером, сообщил эксперт Роскачества. Однако, по его словам, с практической точки зрения все эти дополнительные решения лишены смысла, так как уровень их исполнения весьма посредственный.