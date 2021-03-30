«Реалии сегодняшнего мира»: почему нужно ужесточить наказание для IT-криминала

Активизация судебной системы

Девятнадцатого марта 2021 года владикавказский районный суд приговорил бывшего сотрудника сотовой компании, который осуществлял неправомерный доступ к персональным данным абонентов, подвергал их изменению, после чего блокировал SIM-карты. Злоумышленник получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком в 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре РФ сроком на 2 года.

В середине марта Центральный районный суд Калининграда за кражу более 5 млн рублей вынес уже более жесткий приговор бывшему сотруднику банка – 4 года колонии общего режима.

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Правоохранителями было установлено, что в 2019 году злоумышленник произвел замену логина и пароля от имени владельцев сберегательных счетов банковских карт. Таким образом он обеспечил себе возможность совершать операции с чужими деньгами с использованием мобильного приложения.

Двенадцатого марта в Новосибирске районный суд приговорил экс-сотрудника «Билайна» к 1,5 годам условного срока за продажу третьим лицам информации об абонентских счетах клиентов оператора связи.

А десятого марта за незаконное получение доступа к персональным данным абонентов одного из мобильных операторов был оштрафован житель Томска. Следствием было доказано, что он продавал информацию третьим лицам, использовавшим ее для мошенничества. В свою очередь, для бывшего сотрудника салона связи из Оренбурга, занимавшегося «мобильным пробивом», все закончилось гораздо более плачевно – суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

«Дорога с двусторонним движением»

Умышленные утечки и кража персональной информации с последующим использованием в противоправных целях — реалии современного мира, но все же надо отметить, что сохранность персональных данных — это дорога с двусторонним движением, говорит председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«С одной стороны, да, мы должны совершенствовать законодательство и усиливать ответственность, с другой — повышать грамотность граждан в отношении цифровой безопасности и цифровой гигиены», — подчеркнул он в интервью «Газете.Ru».

Например, МВД вообще предлагает в целом повысить значимость IT-преступлений до преступлений средней тяжести, что позволит задействовать систему оперативных розыскных мероприятий.

Также ведомство призвало усилить ответственность за распространение телефонных номеров, используемых в рамках телефонного мошенничества. ЦБ России, в свою очередь, предлагает усилить ответственность за преступления, связанные с неправомерным доступом и распространением сведений, составляющих банковскую тайну.

«Сегодня одобряя любое соглашение — оформляя кредитную карту в банке, регистрируясь на новом ресурсе в интернете — человек, не разбирая, соглашается с правом передачи его персональных данных третьим лицам. При этом и выбора у него нет, потому что эта норма заложена в любом типовом договоре. Это неправильно и почва для доработки существующих правил», — считает Хинштейн.

Для того же, чтобы сделать работу правоохранителей более эффективной, Госдума планирует до конца весенней сессии подготовить законопроект об усилении борьбы с IT-преступлениями.

В него должны войти нормы, позволяющие оперативно, в срок до одного часа, не обращаясь в суд блокировать фишинговые сайты, обязующие операторов блокировать звонки с подменных (фальшивых) телефонных номеров, регулирующие использование IP-телефонии и виртуальных АТС.

«Кроме того, в Госдуме прорабатывается инициатива об ответственности не только тех, кто допускает утечки персональных данных, но и пользователи незаконной личной информации, — рассказал Хинштейн — Но здесь очень важен фактор умысла, то есть осведомлённости лица о незаконном происхождении этих данных».

В целом же, примеры последних судебных процессов над похитителями личных данных, говорят о том, что правоохранительные органы способны бороться с киберпреступностью, говорит депутат.

«Хотя найти и наказать преступников в данной области сложно и не всегда возможно, при этом государство должно прилагать все усилия для защиты цифровых прав граждан», — убежден Хинштейн.