Достигли Олимпа: кто стал триумфатором BAFTA Games Awards 2021

Hades была признана лучшей игрой года по версии Bafta Games Awards 2021 — церемония награждения для игровых разработчиков прошла накануне в онлайн-режиме, сообщает «Би-би-си».

Экшен-адвенчура, в основе которой лежит древнегреческая мифология, стала триумфатором вечера, забрав сразу пять наград — «Лучшая игра», «Лучший геймдизайн», «Лучший нарратив», «Лучшая актерская игра второго плана» и «Приз за художественные достижения». По сюжету Hades протагонист Загрей, сын бога Аида, раз за разом пытается сбежать из Подземного царства и достичь горы Олимп. После каждой неудачи он возвращается домой и вынужден стартовать с начала. По ходу прохождения Загрей собирает награды, которые впоследствии может тратить на улучшения.

Игра от небольшой американской студии Supergiant Games была хорошо принята как игроками, так и критиками, прежде всего за уникальный геймплей. В 2020 году в рамках премии The Game Awards 2020 Hades получил награду в номинациях «Лучшая инди-игра» и «Лучший экшен».

Соперниками Hades в борьбе за звание лучшей игры года Bafta Games Awards 2021 стали такие крупные проекты, как Animal Crossing: New Horizons, Ghost of Tsushima, Half-life: Alyx, Marvel's Spider-Man: Miles Morales и The Last of Us Part II.

Что касается The Last of Us Part II, сиквела истории о приключениях Джоэла и Элли, то этот проект студии Naughty Dog стал лидером по количеству номинаций (13), но получил всего три награды — «Игра года по версии пользователей», «Лучшая актёрская игра первого плана» (Лора Бэйли, озвучившая Эбби) и «Лучшая анимация». Таким образом, британская академия оценила TLOU хуже, чем американцы — на Game Awards прошлого года игра стала безоговорочным лидером, одержав победу в 7 номинациях из 11, в том числе, забрав главный приз.

В своей открывающей речи ведущая церемонии Элль Осили-Вуд отметила важную роль игр во время пандемии. «Игры и их разработчики стали нужными людям как никогда. В 2020 году игры объединяли нас таким образом, который мы не могли себе вообразить еще десять лет назад», — заявила Осили-Вуд.

В связи с этим неудивительно, что две награды забрала себе Animal Crossing: New Horizons, проект Nintendo, который у многих игроков стал ассоциироваться с локдауном и самоизоляцией — в 2020 году этот симулятор жизни достигал невероятных показателей по продажам.

В рамках Bafta Games Awards 2021 Animal Crossing: New Horizons получила приз «Игры за гранью развлечения», а также награду за лучший мультиплеер.

Другие награды церемонии распределились следующим образом. Kentucky Route Zero: TV Edition получила приз как «Лучшая оригинальная игра», Sea of Thieves — как «Лучшая игра-сервис», Ghost of Tsushima — «Лучший звук», Sackboy: A Big Adventure — «Лучшая игра для всей семьи», Сarrion — «Лучший дебют», Marvel's Spider-Man: Miles Morales — «Лучшая музыка», а «песочнице» Dreams выдали награду «За технические достижения».