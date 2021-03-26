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Достигли Олимпа: кто стал триумфатором BAFTA Games Awards 2021

Hades стала лидером по количеству наград на BAFTA Games Awards 2021

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bafta.org
Состоялась церемония награждения Bafta Games Awards 2021, которую присуждают лучшим видеоиграм года. Несмотря на то что лидером по количеству номинаций стала The Last of Us Part II, главный приз удалось взять инди-игре от небольшой американской студии. 
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Hades была признана лучшей игрой года по версии Bafta Games Awards 2021 — церемония награждения для игровых разработчиков прошла накануне в онлайн-режиме, сообщает «Би-би-си». 

Экшен-адвенчура, в основе которой лежит древнегреческая мифология, стала триумфатором вечера, забрав сразу пять наград — «Лучшая игра», «Лучший геймдизайн», «Лучший нарратив», «Лучшая актерская игра второго плана» и «Приз за художественные достижения». По сюжету Hades протагонист Загрей, сын бога Аида, раз за разом пытается сбежать из Подземного царства и достичь горы Олимп. После каждой неудачи он возвращается домой и вынужден стартовать с начала. По ходу прохождения Загрей собирает награды, которые впоследствии может тратить на улучшения.

Игра от небольшой американской студии Supergiant Games была хорошо принята как игроками, так и критиками, прежде всего за уникальный геймплей. В 2020 году в рамках премии The Game Awards 2020 Hades получил награду в номинациях «Лучшая инди-игра» и «Лучший экшен».

Соперниками Hades в борьбе за звание лучшей игры года Bafta Games Awards 2021 стали такие крупные проекты, как Animal Crossing: New Horizons, Ghost of Tsushima, Half-life: Alyx, Marvel's Spider-Man: Miles Morales и The Last of Us Part II.

Что касается The Last of Us Part II, сиквела истории о приключениях Джоэла и Элли, то этот проект студии Naughty Dog стал лидером по количеству номинаций (13), но получил всего три награды — «Игра года по версии пользователей», «Лучшая актёрская игра первого плана» (Лора Бэйли, озвучившая Эбби) и «Лучшая анимация». Таким образом, британская академия оценила TLOU хуже, чем американцы — на Game Awards прошлого года игра стала безоговорочным лидером, одержав победу в 7 номинациях из 11, в том числе, забрав главный приз.

В своей открывающей речи ведущая церемонии Элль Осили-Вуд отметила важную роль игр во время пандемии. «Игры и их разработчики стали нужными людям как никогда. В 2020 году игры объединяли нас таким образом, который мы не могли себе вообразить еще десять лет назад», — заявила Осили-Вуд.

В связи с этим неудивительно, что две награды забрала себе Animal Crossing: New Horizons, проект Nintendo, который у многих игроков стал ассоциироваться с локдауном и самоизоляцией — в 2020 году этот симулятор жизни достигал невероятных показателей по продажам.

В рамках Bafta Games Awards 2021 Animal Crossing: New Horizons получила приз «Игры за гранью развлечения», а также награду за лучший мультиплеер.

Другие награды церемонии распределились следующим образом. Kentucky Route Zero: TV Edition получила приз как «Лучшая оригинальная игра», Sea of Thieves — как «Лучшая игра-сервис», Ghost of Tsushima — «Лучший звук», Sackboy: A Big Adventure — «Лучшая игра для всей семьи», Сarrion — «Лучший дебют», Marvel's Spider-Man: Miles Morales — «Лучшая музыка», а «песочнице» Dreams выдали награду «За технические достижения».

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