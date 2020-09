Рука помощи: Amazon разрешила платить ладонью

Компания Amazon представила новый способ оплаты покупок, который получил название Amazon One, сообщает Associated Press. Для осуществления транзакции клиенту достаточно поднести ладонь к специальному терминалу. Начиная с сегодняшнего дня, эта технология появится в двух магазинах Amazon Go в Сиэтле. Покупатель получит возможность зарегистрировать свою ладонь в качестве уникального идентификатора в системе, а затем привязать к нему свою банковскую карту.

В дальнейшем компания планирует внедрять Amazon Go в офисы с пропускной системой, а также для прохода на стадионы, в концертные залы и другие площадки для массовых мероприятий с входом по билетам.

Как заявил вице-президент ритейла и технологий Amazon Дилип Кумар, распознавание ладони было выбрано как один из самых надежных видов биометрии, который тяжело подделать. Кроме того, пользователю для осуществления транзакции или прохода необходимо намеренно провести рукой над терминалом.

«Кроме того, это все бесконтактно, что очень важно для наших покупателей, особенно в нынешние времена», — добавил Кумар.

Технология распознавания ладони не является новейшей технологией — в мире уже зарегистрировано несколько коммерческих решений на ее базе, сообщает «Би-би-си».

«В основе идентификации по ладони лежит уникальный рисунок вен. Этот рисунок уникален для каждого человека, а так как он располагается под кожей, подделать его крайне трудно», — пояснил агентству профессор Университета Саутгемптон Бэйзил Халак.

По словам Халака, уровень безопасности такого метода сопоставим с идентификацией по отпечаткам пальцев, но распознавание по ладони можно использовать с небольшой дистанции, что делает его более практичным.

«По сравнению с другими видами идентификации, например, по физическим устройствам [пропуску или смартфону — ред.], биометрический способ основан на характеристиках, которые остаются неизменными в течение всей жизни человека, из-за чего их гораздо сложнее подделать, изменить или украсть», — сообщил эксперт.

Бесконтактное распознавание по ладони — интересная реализация, признает генеральный директор IVA Cognitive Алексей Цессарский. Преимуществом является то, что нет необходимости прикладывать руку к устройству, как это было в предыдущих вариантах идентификации по руке. Это было бы негигиенично и особенно нежелательно в условиях пандемии, считает эксперт.

«К тому же, пока не ясно, какая точность работы у такой системы. Кроме того, это прямо противоречит требованиям носить перчатки в местах массового скопления людей, таких как магазины.

Как мне кажется, выбор этой технологии обусловлен в большей степени законодательством — это попытка избежать ограничений, связанных с законами о персональных данных, регулирующих системы видеонаблюдения и идентификации по лицу», — заявил Цессарский.

По словам ИБ-евангелиста компании Avast Луиса Корронса, бесконтактные платежи удобны, особенно сейчас, когда люди стараются не прикасаться к другим людям и поверхностям.

«Для кого-то такой способ оплаты будет удобен, потому что больше не придется беспокоиться о том, чтобы не забыть свой кошелек или держать аккумулятор всегда заряженным ( если мы говорим об оплате через смартфон или смарт-часы) – вместо этого у людей всегда будет возможность заплатить или идентифицировать себя ладонью. Другие могут предпочесть конфиденциальность удобству и не будут чувствовать себя комфортно, если будут использовать свои биометрические данные для идентификации себя или своей платежной информации», — заявил Корронс.

Он добавил, что теоретически эта технология должна быть достаточно безопасной. С одной стороны, этот способ не такой сложный, как другие, и в то же время его очень сложно подделать, поскольку результат зависит не только от поверхности ладони, но и от характеристик под кожей.

«Важно учитывать, как эти данные будут использоваться и передаваться. Даже если компании не смогут получить реальные биометрические данные, смогут ли они по-прежнему идентифицировать людей и смогут ли они затем отслеживать, где мы используем наши ладони?

Могут ли посредники, работающие с данными, получать их и узнавать, где мы делаем покупки, какие мероприятия мы посещаем и прочее? Позволит ли им это определять, например, наши интересы, наши передвижения?

На данный момент это невозможно, потому что сейчас мы можем использовать разные кредитные карты или наличные при совершении покупок и можем сканировать различные штрих-коды. Но если такая технология станет активно использоваться, то наши ладони могут раскрыть все наши привычки и предпочтения», — заключил собеседник «Газеты.Ru».