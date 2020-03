$500 млн на всех: Apple заплатит за замедление iPhone

Компания Apple согласилась выплатить до $500 млн истцам, которые подали на бренд в суд из-за намеренного замедления старых моделей iPhone в целях мотивации пользователей сменить смартфон на более актуальный, сообщает Reuters.

Мировое соглашение было предложено на прошлой неделе и требует одобрения окружного судьи калифорнийского Сан-Хосе Эдварда Давилы.

В его тексте говорится о том, что Apple должна заплатить пострадавшим владельцам iPhone из США по $25.

Эта цифра может быть изменена в зависимости от того, сколько всего людей будут признаны пострадавшим, но общая сумма выплат не должна быть меньше $310 млн.

Известно, что Apple так и не признала свою вину и пошла на сделку, чтобы избежать больших трат на судебные тяжбы. Мировое соглашение коснется американских владельцев iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus или SE, работающих на базе iOS 10.2.1 или более поздней версии. Кроме того, оно включает в себя владельцев iPhone 7 и 7 Plus с версией iOS 11.2, установленной до 21 декабря 2017 года.

Адвокаты истцов назвали сделку «честной, благоразумной и соразмерной».

По их словам, выплата в $25 является «во всех смыслах внушительной», так как максимальный ущерб от действий Apple был оценен экспертами в $46 на каждого пострадавшего.

История с замедлением старых моделей iPhone стала явной в конце 2017 года. Слухи о том, что «айфоны» начинают работать хуже с выходом каждой новой модели, ходили среди фанатов Apple уже давно. Чтобы доказать эту теорию, разработчик Джон Пул сравнил производительность iPhone 6S и iPhone 7 на разных версиях операционной системы — iOS 10.2.1 и 11.2.0. Эксперимент подтвердил опасения Пула — Apple действительно как будто бы снижала производительность старых iPhone.

Обнародованные результаты тестов Пула вынудили Apple дать официальный комментарий и признаться в том, что выводы разработчика верны.

Суть функции, встроенной в операционную систему, заключается в том, что производительность iPhone намеренно снижается для продления службы батареи.

По словам представителя Apple, причиной такого шага стало «желание обеспечить наилучший потребительский опыт».

С годами износившиеся литий-ионные аккумуляторы перестают справляться с большими нагрузками, что может привести к внезапному отключению смартфона, поэтому Apple решила существенно замедлять процессор, чтобы этого избежать.

После того, как многие пользователи публично возмутились тому, что Apple минимум два года держала этот факт в тайне, компания пошла практически на беспрецедентный шаг, выпустив официальные извинения для своих клиентов.

«Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, что Apple вас подвела. Мы приносим своим извинения. Касательно этого дела было много недопонимания, поэтому мы хотим кое-что прояснить и рассказать о некоторых изменениях, над которыми мы работаем», — говорилось в сообщении.

Apple подчеркнула, что никогда не занималась намеренным сокращением срока службы любого из продуктов Apple.

«Нашей целью было создание продуктов, которые нравятся нашим клиентам, и продление жизни iPhone — важная часть этого процесса», — сообщила компания.

В качестве компенсации компания снизила цену на замену батареи с $79 до $29 для всех владельцев iPhone 6 или более новых моделей, кому требовался новый аккумулятор. Эта акция продлилась с конца января по декабрь 2018 года.