Скандал с абортами: Google Maps снова сбоит

Критическая ошибка

Алгоритмы Google Maps снова дали сбой — пользователи жалуются, что поиск ближайших к ним абортариев заканчивается рекомендацией центров, которые негативно относятся к прерыванию беременности, сообщает портал Vice.

В некоторых случаях поиск квалифицированного медицинского центра приводил к построению маршрута к памятнику нерожденным детям, установленному в штате Теннесси.

Сообщается, что проблема с правильной навигацией появилась из-за ошибочной категоризации организаций, которые регистрируются в Google Maps.

Так, центры, которые выступают против абортов, значатся в системе сервиса как «центры женского здоровья» или «женские консультации». В результате поиска по этим запросам пользователи получали совсем не те результаты, на которые рассчитывали.

Так, в Северной Дакоте остался лишь один абортарий в городе Фарго. Однако, если пользователь захочет найти эту клинику, находясь в соседнем городе, Google предложит ему посетить центр North Dakota Right to Life — организацию, которая выступает за запрет абортов.

«Это очень печальная ситуация, и я бы хотела на нее повлиять. Но у нас маленькая клиника, которая ничего не может с этим поделать», — заявила главврач абортария Red River Women's Clinic Тэмми Кроменакер.

В штате Арканзас ситуация также неутешительная — лишь клиника Little Rock Family Planning Service в городе Литтл Рок осуществляет такие операции. Однако, Google Maps считает эту больницу «центром планирования семьи», а тех, кто ищет абортарий, направляет в Arkansas Right to Life, которая лоббирует в правительстве отказ от прерывания беременности.

В пресс-службе Google поспешили опровергнуть, что приоритет, отдаваемый картами центрам, осуждающим прерывание беременности, является частью политики компании.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы показывать результаты поиска, которые являются актуальными, точными и помогают пользователям найти то, что они ищут.

Мы выступаем против компаний, которые некорректно отражают свою суть в «Картах», и когда мы узнаем о таких случаях, то реагируем на них так быстро, как это возможно.

Мы также разрешаем нашим пользователям требовать исправления или удаления, если они считают, что бизнес неправильно представляет свои услуги», — заявил представитель компании.

Тем не менее, пока Google Maps явно не справляется со своей ролью, демонстрируя в поисковой выдаче не только некорректные, но и неуместные результаты. Власти США давно обвиняют IT-гиганта в распространении дезинформации и угрожают строгими санкциями, но пока это не привело к изменению ситуации.

Чей мост?

В конце прошлого года сервис Google Maps оказался втянут в скандал на Украине — «Карты» изменили название Верховной рады на Верховную «Зраду», что переводится с украинского как «предательство» или «измена». Предполагается, что такое изменение было сделано из-за массовых запросов пользователей, которые негативно оценили деятельность парламента: его рейтинг в сервисе составляет менее двух с половиной баллов из пяти.

После того, как эту историю осветили в СМИ, Google оперативно исправил ошибку.

В июле 2018 года пользователи Google Maps заметили, что сервис подписывает Крымский мост, соединяющий Тамань с Керчью, сразу на двух языках. Со стороны материковой части России он подписан по-русски, а на западной стороне значится надпись на украинском языке — «Кримський Мiст».

Кроме того, при построении маршрута через Крымский мост Google Maps предупреждал пользователя, что по дороге он может пересечь границы нескольких государств.

Член Совета Федерации РФ от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков усмотрел в двойной подписи желание Google не портить отношения с обеими странами.

«Полагаю, руководство данной фирмы пытается усидеть на двух стульях: сохранить нормальные отношения как с Россией, так и с Украиной», — заявил Цеков.