Зарыть топор войны: почему Роскомнадзор пощадил Amazon

Amazon реабилитировали

Роскомнадзор разблокировал 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих американской компании Amazon. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

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«Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих компании Amazon.

Специалистами Роскомнадзора установлено, что данные подсети длительное время не используются для обеспечения функционирования мессенджера Telegram.

Указанный мессенджер блокируется по решению Таганского районного суда г. Москвы от 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства», — сообщает надзорный орган.

17 подсетей, о которых идет речь, попали в «черный список» Роскомнадзора, так как они использовались Telegram в качестве прокси-сервера, что затрудняло мероприятия ведомства по блокировке мессенджера.

В июне прошлого года Роскомнадзор разблокировал около 8 млн IP-адресов Amazon.

«Разблокированы часть подсетей Amazon и одна подсеть провайдера хостинга Online SAS. Общее количество IP-адресов, входящих в данные подсети, около восьми миллионов. Эти подсети больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России», — заявили тогда в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в 2018 году компания Amazon установила ограничения, запрещающие использовать ее сети для обхода блокировок, чтобы бороться со злоумышленниками, распространяющими вредоносные программы. Чуть ранее подобным образом поступил и Google, которому также принадлежит большое количество IP-адресов.

Война продолжается

После того, как Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на всей территории России, Роскомнадзор заблокировал около 15 млн IP-адресов, которые использовались приложением. Эти действия, которые получили в народе название «ковровые блокировки», привели к проблемам для многих интернет-сервисов, которые внезапно оказались недоступны.

В ночь на 27 апреля на непродолжительный срок были также заблокированы несколько IP-адресов «ВКонтакте», «Яндекса», Facebook, «Одноклассников» и Twitter.

Всего от действий Роскомнадзора, который начал массово блокировать IP-адреса Google и Amazon, пострадали около 400 российских фирм, которые пользуются «облачными» сервисами международных IT-гигантов.

Они жаловались на перебои в работе баз данных, столкнулись с трудностями при обслуживании клиентов и осуществлении электронных платежей.

После многочисленных жалоб на действия Роскомнадзора, блокирующего легальные сервисы, глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников заявил о том, что руководство Роскомнадзора пообещало отказаться от веерных блокировок, которые приводят к глобальным сбоям в работе компаний по всей стране.

«В Роскомнадзоре подчеркнули, что уже не будут веерно вносить в реестр запрещенной информации крупные подсети и в целом станут подходить к блокировкам более точечно», — сказал Гребенников.

Тем временем, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев выразил мнение, что война Роскомнадзора и Telegram может продолжаться еще очень долгое время.

«Заблокировать его [Telegram] посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», — заявил Мариничев.

Неподготовленность регулятора к «войне» с мессенджером осудил и экс-министр финансов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин

«Мне кажется, это решение, эта операция была проведена без достаточной подготовки. Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия», — заявил Кудрин.

По словам Кудрина, блокировка Telegram «усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики».

По состоянию на 2019 год мессенджер Telegram все еще заблокирован на территории России, так как он не выполнил условия российского законодательства. Тем не менее, пользователи продолжают общаться с помощью приложения, используя средства для обхода блокировок.