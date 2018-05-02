Вслед за Китаем: 5 стран, блокирующих интернет

Китай

Уровень проникновения интернета — 53,2%

Несмотря на не самый высокий уровень проникновения интернета (процент интернет-пользователей в стране — в России, к примеру, 76,4% — «Газета.Ru»), Китай — это страна с самой большой аудиторией (700 млн) и самой продвинутой, сложной и дорогой системой контроля интернета.

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В 2017 году Китай в третий раз подряд занял последнее место в отчете Freedoom House под названием «Freedom on the Net 2017», посвященном свободе в интернете. Управление национальным сегментом в Китае осуществляется с помощью системы «Золотой щит», разработка которого была начата еще в 1998 году.

Китай не только имеет самую совершенную в мире систему контроля над национальным сегментом сети — в КНР интернет изначально создавался под контролем правительства и всегда имел полугерметичную структуру.

«Золотой щит» включает в себя несколько систем управления и контроля: информирования о правонарушениях, идентификации пользователей, контроля за контентом, информационного мониторинга и управления трафиком.

Системой, отвечающей именно за блокировку нежелательных интернет-ресурсов, включая такие крупные, как WhatsApp, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram и Google, является «Великий китайский файрвол» — часть «Золотого щита».

Причем блокируются не только интернет-ресурсы, но и интернет-сервисы, и даже поисковые запросы.

Под постоянным баном находятся ресурсы, принадлежащие к запрещенным в КНР организациям, критикующие китайские власти новостные ресурсы, сайты, относящиеся к тайваньскому правительству, средствам массовой информации Тайваня, сайты, которые китайские регуляторы рассматривают как непристойные или порнографические, веб-сайты, связанные с Далай-ламой или международным движением за независимость Тибета и пр.

Всего заблокировано около 1,3 млн сайтов.

При этом надо понимать, что ни «Золотой щит», ни «Великий китайский файрвол» не были бы столь эффективны, если бы в Китае не были бы созданы национальные версии глобальных интернет-сервисов, которые со временем превратились из копий американских аналогов в уникальные интернет-площадки (Taobao, AliPay, WeChat, Weibo и др.), а внутренний интернет-рынок не стал бы крупнейшим в мире.

Многие специалисты считают китайскую модель немасштабируемой. Такое мнение основывается на том факте, что никакая другая страна в мире не смогла пока создать столь самодостаточный внутренний интернет и столь совершенную систему управления и блокировок без нанесения ущерба для своей экономики.

Иран

Уровень проникновения интернета — 44%

Иран — один из постоянных поставщиков новостей о блокировках и цензурных ограничениях в интернете. При этом нельзя сказать, что иранские регуляторы работают только в сторону усиления запретов и блокировок. В зависимости от политической ситуации в стране, доступ к некоторым интернет-сервисам периодически приостанавливается или возобновляется.

Интернет в Иране уже имеет свою историю и появился ненамного позже, чем в России (СССР). В 1992 Иран стал второй страной на Ближнем Востоке, где появился доступ ко всемирной сети, и только в 2001 году были введены официальные правила контроля доступа и цензурирования контента.

Все провайдеры и интернет-кафе должны были получать лицензии на предоставление соответствующих услуг. Такие лицензии могли получить только женатые/замужние граждане Ирана, исповедующие ислам.

Самая крупномасштабная волна блокировок произошла в 2013 году, когда в Иране заблокировали доступ ко многим сайтам и популярным социальным сетям — Youtube, Facebook, Twitter и прочим блог-платформам.

Во время антиправительственных выступлений в декабре 2017 года власти Ирана на две недели заблокировали мессенджер Telegram. Такие ограничения негативно отразились на экономике – особенно на малом бизнесе, который активно использует Telegram. По некоторым оценкам за две недели блокировок число банковских транзакций уменьшилось почти на 40%.

1 января 2018 года министр коммуникаций Ирана сообщил, что Telegram и Instagram временно заблокированы «ради безопасности иранского народа». Также наблюдались проблемы с доступом к серверам компании Digital Ocean, услугами которой пользуются многочисленные VPN-сервисы обхода блокировок. 9 самых популярных в Иране VPN-сервисов были времено недоступны. Во время пика протестов Telegram-боты для обхода блокировок набирали по 200 тысяч новых пользователей в день.

Telegram в Иране разблокировали 13 января 2018 года — в первую очередь именно из-за убытков малого и среднего бизнеса. По неофициальной оценке, в этот период около 100 тысяч человек временно лишились работы. Тем не менее. 30 апреля 2018 года иранский суд опять принял решение о блокировке мессенджера.

«Принимая во внимание жалобы граждан Ирана и исходя из требований служб безопасности, направленных на противодействие незаконной деятельности в Telegram, суд запретил его использование в Иране», — сообщило агентство Reuters.

Турция

Уровень проникновения интернета — 58,4%

В марте 2014 года незадолго до местных выборов в Twitter и YouTube стала распространяться информация о коррупционном скандале в правительственных кругах. С этого времени начался новый этап официальной государственной политики в области интернета в Турции. Уже в 2015 году в стране был принят закон, по которому сайты могли блокироваться без решения суда в течение 4 часов. Ответственным за исполнение является Управление по телекоммуникациям и связи Турции (TIB).

Блокировке подлежат сайты, содержащие пропаганду суицида, информацию о наркотиках, азартных играх, детской порнографии и пр. Также запрещена пропаганда проституции и критика первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Также во время кризисных ситуаций происходят блокировки различных социальных сервисов, например Twitter.

Что касается цензуры, то в опубликованном компанией Twitter в сентябре 2017 года докладе о прозрачности в интернете утверждается, что турецкие суды удовлетворяют 90% запросов на удаление контента.

29 апреля 2017 года в Турции был заблокирован сайт «Википедии». Причем, это произошло на основании административного, а не судебного решения.

Позже турецкие власти объяснили причину блокировки тем, что «Википедия» стала частью кампании «по очернению имиджа Турции на международной арене». Также было заявлено, что блокировка может быть снята в случае удаления материалов, вызывающих недовольство турецких властей.

6 марта 2018 года турецкие власти ужесточили интернет-цензуру, заблокировав доступ к VPN-серверам, использовавшихся для обхода блокировок и шифрованной почты Proton Mail.

Саудовская Аравия

Уровень проникновения интернета — 73,8%

Саудовская Аравия — самая влиятельная арабская страна с развитым IT-сектором и телекомом. В 2016 году в стране приняли закон, требующий предоставлять отпечатки пальцев при покупке SIM-карт. Впоследствии провайдеры отключили номера, чьи владельцы не прошли через процедуру биометрической идентификации.

В саудовском интернете запрещены сайты с азартными играми, порнографией, пиратским контентом, информацией о наркотических веществах, сайты таких правозащитных организаций, как Political Rights Organization и Saudi Civil, сайты запрещенных оппозиционных партий, сайты с критикой королевской семьи и контент, несовместимый с исламскими представлениями об этике и морали.

Международным мемом стала фотография с рекламой надувных бассейнов, где всех находящихся в бассейне мужчин «одели», а женщина «превратилась» в мяч.

Saudi censorship is just fucking hilarious. The woman just became a ball. pic.twitter.com/xNsN452yhv — Aziz (@SilentRuins) 4 июня 2017 г.

Интернет-контент в Саудовской Аравии контролируется как спецслужбами, так и общественными организациями. При этом упор делается не на блокировки, а на идентификацию пользователей и привлечение их к административной и уголовной ответственности за размещение контента, нарушающего законы королевства.

История, вызвавшая самый большой международный резонанс — это приговор жителя Саудовсокй Аравии Ахмада Аль-Шамри к смертной казни за твит с оскорблениями пророка Мухаммеда.

В сентября 2017 года власти Саудовской Аравии разблокировали WhatsApp и Snapchat и разрешили звонки через сервисы Skype, Line, Telegram, Tango. Тем не менее, в отчете Freedoom House «Freedom on the Net 2017» Саудовская Аравия находится на 4-м месте с конца.

^^^Украина^^

Уровень проникновения интернета — 52,5%

До недавнего времени Украина не привлекала внимания общественных организаций и во всех рейтингах «свободы в интернете» стабильно опережала Россию. Однако в 2017 году произошло важное событие, которое часть интернет-экспертов оценивают как введение интернет-цензуры в украинском интернете.

Речь идет об указе президента Украины Петра Порошенко о введении новых санкций против России. Указ отражает решение Совета национальной безопасности и обороны «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации». В соответствии с ним предусматривается блокировка на территории Украины сервисов российского холдинга Mail.Ru Group, «Яндекс» и других российских IT-компаний.

Разумеется, наибольший резонанс вызвала блокировка социальных сетей «ВКонтакте» (16 млн украинских пользователей) и «Одноклассники» (9,5 млн), а также почты Mail.Ru. В санкционный список попали программы 1С (70—80% украинских компаний). электронные словари ABBYY, продукты компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

В украинском интернет-сообществе до сих пор ведутся споры о целесообразности этих мер, но почти все сходятся во мнении, что блокировки социальных сетей и почты оказались малоэффективными.

Руководитель проекта «Роскомсвобода» и член правления «Ассоциации пользователей интернета» Артем Козлюк считает, что процесс регулирования интернета и со стороны государства — это глобальный тренд, который затронул все страны мира.

По его мнению, разница заключается в том, что в демократических странах к обсуждению законов, методов и средств регулирования интернета активно привлекают представителей интернет-бизнеса и экспертного сообщества, а за законотворческой деятельностью в этой области и исполнением законов следят многочисленные и влиятельные общественные организации.

«Важную роль в этом процессе играет независимая судебная система, где бизнес или частные пользователи, пострадавшие от действий интернет-регуляторов, могут подать многомиллионный иск к государству, что вынуждает тех работать более осторожно.

В авторитарных государствах такого баланса интересов нет, и власти могут действовать, не считаясь с интересами бизнеса и интернет-пользователей в угоду своим сиюминутным политическим или экономическим интересам», — считает собеседник «Газеты.Ru».