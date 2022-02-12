Все медали России к экватору Олимпиады

Завершилась первая неделя Зимних Олимпийских Игр-2022 в Пекине. На счету сборной России 13 медалей, из которых три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых. В общекомандном зачете (по количеству золота) российская команда занимает восьмое место, а по общему количеству наград — четвертое, уступая сборным Австрии, Германии и Норвегии.

По количеству золотых наград лидируют Норвегия и Германия, у которых по восемь медалей высшей пробы.

Наши медалисты – в фотогалерее «Газеты.Ru».