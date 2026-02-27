Россиян предупредили о риске встретить в лесу медведя-шатуна в феврале-марте

Февраль-март — период, когда в ряде регионов могут появляться так называемые медведи-шатуны. Речь идет о бурых медведях, которые по тем или иным причинам прервали зимнюю спячку раньше срока или вовсе не смогли залечь в берлогу. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Евгений Давыдов.

«Чаще всего раннее пробуждение связано с недостатком накопленного жира осенью, беспокойством из-за хозяйственной деятельности человека, оттепелями или нарушением берлоги», — объяснил он.

Рано проснувшийся медведь считается наиболее опасным по нескольким причинам.

«После зимы у животного истощены энергетические запасы, а доступной пищи в конце зимы крайне мало. Медведь испытывает выраженный голод и находится в физиологическом стрессе. В отличие от осеннего периода, когда зверь активно нагуливает жир и избегает лишних рисков, «шатун» может вести себя более непредсказуемо и идти на повышенный риск ради добычи корма. Его поведение чаще носит не оборонительный, а поисково-кормовой характер», — заявил ветврач.

Встретить такого медведя можно в лесных массивах, на окраинах населенных пунктов, вблизи свалок, охотничьих угодий и туристических маршрутов.

«В последние годы из-за мягких зим и расширения хозяйственной активности человека случаи выхода медведей к людям фиксируются чаще. Особенно внимательными следует быть в северных и сибирских регионах, на Дальнем Востоке и в горных районах, где обитает бурый медведь», — предупредил Давыдов.

При встрече важно сохранять спокойствие и не провоцировать животное. Нельзя убегать — это может спровоцировать преследование. Следует визуально увеличить свои размеры, медленно отходить, не поворачиваясь спиной, и говорить спокойным голосом. Если медведь не проявляет явной агрессии, чаще всего он старается избежать прямого контакта. Однако при признаках возбуждения — фырканье, рычание, ложные броски — необходимо постепенно отступать, не делая резких движений. «Кормить животное или пытаться его фотографировать на близком расстоянии недопустимо», — предупредил ветврач.

Отдельное внимание стоит уделять профилактике: не оставлять пищевые отходы, хранить продукты герметично, не передвигаться в одиночку по малознакомым лесным участкам в конце зимы и начале весны, а также информировать местные службы при обнаружении следов или самого животного вблизи жилья.

«Главное понимать, что медведь-шатун — это не «агрессивный хищник по природе», а животное в состоянии физиологического дефицита и стресса. Именно сочетание голода и нестабильного состояния делает его потенциально более опасным для человека», — резюмировал Давыдов.

