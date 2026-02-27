Жительница Белгородской области предложила Гладкову купить ее дом

Жительница Белгородской области предложила губернатору Вячеславу Гладкову приобрести ее дом, расположенный в зоне обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Гладков написал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, он навестил женщину во время рабочей поездки в Грайворонский округ, у них произошел сложный разговор, местная жительница «ругалась» на губернатора.

«Говорит, купите мой дом, живите в нем сами. Она абсолютно права. Жить и растить детей в таких условиях невозможно. Конечно, надо искать решение. Всем ветвям власти: и государственной, и муниципальной», — отметил глава региона.

Накануне Гладков сообщал, что украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в Валуйском округе.

23 февраля он сообщал, что в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины на Белгород оказался поврежден купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. По словам главы региона, город подвергся двум массированным ракетным обстрелам с применением 15 боеприпасов и атакам 10 беспилотников.

Ранее ВС России уничтожили РСЗО чешского производства, которая обстреливала Белгородскую область.