СМИ сообщают, что Иран отклонил все требования США на переговорах в Женеве

WSJ: Иран отклонил все требования Вашингтона на переговорах в Женеве

Иран отклонил все требования США на переговорах в Женеве. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, речь шла о передаче урана за границу. Иран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы.

26 февраля в швейцарском городе стартовал третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Однако встреча была приостановлена для проведения консультаций делегациями с властями своих стран.

По словам журналиста портала Axios Барака Равида, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер оказались разочарованы утренним раундом переговоров с Ираном.

Вечером того же дня переговоры возобновились. Политики встретились в резиденции министра иностранных дел Омана в Женеве.

Ранее президент Ирана подтвердил отсутствие планов на ядерное оружие.