Армия

Весенний паводок может ухудшить ситуацию в зоне боевых действий на Украине

«Страна.ua»: весенние паводки окажут влияние на ситуацию в зоне боевых действий
Кирилл Зыков/РИА Новости

Весенние паводки могут повлиять на ситуацию в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

В материале отмечается, что этой зимой на Украине выпало очень много снега, поэтому даже на начальном этапе его таяния вода в реках в зависимости от региона поднялась на 0,6–3,5 метра. Кроме того, зафиксированы затопления близлежащих территорий, хозяйственных построек и частных домов.

«Большая вода» ухудшает и условия на передовой. В соцсетях уже есть масса видео с подтопленных блиндажей, где военным приходится жить в буквальном смысле «по пояс в воде». Не исключено, что «водный фактор» окажет влияние и на ситуацию по всей линии фронта», — пишет «Страна.ua».

В начале февраля президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждались дополнительные меры по предотвращению и ликвидации паводков в 2026 году.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области.

 
