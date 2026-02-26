Размер шрифта
В Смоленске девочка пропала во время выгула собаки. Похититель привел ее в квартиру к сожительнице

В Смоленске девятилетняя девочка 24 февраля вышла погулять с собакой во двор и пропала. К поискам привлекли сотни человек, по городу были расклеены тысячи листовок. Ребенка удалось найти лишь спустя два дня. По данным СМИ, ее похитил 42-летний разнорабочий. Девочку он держал в квартире у сожительницы и называл своей племянницей.

Пропавшую 24 февраля в Смоленске девятилетнюю девочку нашли, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Девочка найдена. Жива!» — говорится в публикации ведомства.

Из сообщения также следует, что полиции удалось установить и задержать подозреваемого в похищении. С ним сейчас работают следователи.

Информацию подтвердил смоленский поисково-спасательный отряд «Сальвар».

«Большая благодарность сотрудникам СКР Смоленской области и сотрудникам полиции за взаимодействие и доверие. Спасибо каждому, кто был на поиске, помогал информационно, печатал ориентировки, делал репосты, помогал оборудованием, питанием, техническим обеспечением. Всех вас не перечислить! Благодаря каждому из вас поиск завершился словами «Найдена. Жива», — говорится в сообщении отряда.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона сообщило, что ребенок передан врачам.

«Девочку только что нашли. Сейчас ее на месте осматривают медики. Больше пока ничего не могу сказать», — рассказал собеседник агентства.

Вышла погулять с собакой и не вернулась

Девятилетняя Катя (имя изменено) пропала утром 24 февраля: она вышла из дома, чтобы выгулять собаку, но назад так и не вернулась. Через некоторое время мать выглянула в окно и увидела во дворе только домашнего питомца без хозяйки.

ЧП случилось на улице Маршала Еременко. Девятиэтажный дом, где жила Катя, находится в спальном районе города, через который проходит оживленная дорога, ездит много машин. Высказывалась версия, что к исчезновению школьницы может быть причастен подозрительный мужчина, который сел в серый автомобиль. Другая версия предполагала, что к произошедшему мог быть причастен родной отец (родители в разводе) — но эти данные не нашли подтверждения: в день исчезновения дочери мужчина был в другом месте, а как только узнал о случившемся, то приехал на поиски.

Найти следы Кати на местности не удалось, свидетелей ее исчезновения не было, окрестные камеры видеонаблюдения (над подъездом, у детского сада и т.д.) не зафиксировали ничего подозрительного. На берегу находящегося неподалеку Солдатского озера нашли детскую перчатку того же цвета, что была на ребенке в день исчезновения.

К поискам подключились более трех сотен людей: сотрудники полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда, кинологи с собакой и местные жители. Волонтеры обходили местность, расспрашивали свидетелей, расклеивали листовки. Работу штаба поисковых мероприятий координировало региональное управление СК РФ по Смоленской области.

Где нашли девочку

Изначально в СМИ появилась информация о том, что девочку нашли в гараже, где она кричала и звала маму, там же с ней были двое мужчин. Однако вскоре эти сведения опровергли и уточнили.

По данным Mash, Катю обнаружили в квартире в Заднепровском районе Смоленска, там же вместе с ней находился 42-летний мужчина, которого сразу задержали.

Telegram-канал уточняет, что подозреваемого зовут Сергей Г., он местный житель, часто подрабатывавший разнорабочим, продавцом или таксистом. Своей семьи у него нет (в разводе), имеет высшее образование — окончил рязанский филиал Московского государственного института культуры. В 2021 году был судим за хранение наркотиков. Ребенка он держал в квартире у своей сожительницы. Женщина рассказала, что он представил Катю как свою племянницу.

По сведениям Telegram-канала 112, девочку утром выпишут из больницы. С ней сейчас все в порядке, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

 
