Мирошник: на военных РФ в плену тренировались выполнять медицинские манипуляции

Украинские медики тренировались выполнять различные манипуляции на российских военнопленных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

В докладе приводятся слова российского военного, который рассказал, что перед передачей его и других пленных в СИЗО, их привезли в больницу города Сумы для оказания медпомощи.

По его словам, в больнице его рану не стали зашивать, а просто перемотали, после чего привели практикантов-медиков, которые взяли у него кровь.

«Этот практикант тренировался, получается, на мне, как брать кровь из артерии. Я аж подпрыгивал от боли от этой «процедуры». Врач ему сказал: «Так делать нельзя». После чего мне просто бинтом руку перемотали после этих экспериментов и закинули обратно в машину», — цитируются в докладе слова военного.

В начале февраля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157, также Москве вернули троих мирных жителей Курской области.

Ранее в МИД РФ заявили о жестоком обращении с пленными в тайных тюрьмах ВСУ.