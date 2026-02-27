Размер шрифта
Мирошник: на военных РФ в плену тренировались выполнять медицинские манипуляции

Мирошник: практиканты тренировались медицинским манипуляциям на военнопленных РФ
Украинские медики тренировались выполнять различные манипуляции на российских военнопленных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

В докладе приводятся слова российского военного, который рассказал, что перед передачей его и других пленных в СИЗО, их привезли в больницу города Сумы для оказания медпомощи.

По его словам, в больнице его рану не стали зашивать, а просто перемотали, после чего привели практикантов-медиков, которые взяли у него кровь.

«Этот практикант тренировался, получается, на мне, как брать кровь из артерии. Я аж подпрыгивал от боли от этой «процедуры». Врач ему сказал: «Так делать нельзя». После чего мне просто бинтом руку перемотали после этих экспериментов и закинули обратно в машину», — цитируются в докладе слова военного.

В начале февраля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157, также Москве вернули троих мирных жителей Курской области.

Ранее в МИД РФ заявили о жестоком обращении с пленными в тайных тюрьмах ВСУ.

 
