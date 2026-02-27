Размер шрифта
Захарова оценила планы Франции по передаче Украине ядерной бомбы

Захарова критически ответила на попытки Франции опровергнуть данные СВР России
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в связи с попыткой посольства Франции опровергнуть сведения Службы внешней разведки (СВР) РФ посоветовала «следить за повесткой». Запись брифинга опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, российской стороне «чужого не надо», поэтому Москва оставляет «сплошное вранье и провокации Елисейскому дворцу».

Захарова напомнила, что когда Россия говорила о биологических экспериментах, проводимых в СНГ под эгидой кураторов НАТО, то «точно так же мы слышали заявления о том, что вы все врете».

4 февраля Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.

Совфед позднее направил обращения в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ, требуя провести расследования в связи с этой информацией.

Ранее Песков назвал планы вооружить Украину ЯО нарушением норм международного права.

 
