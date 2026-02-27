«Немедленный ответный удар». Афганистан начал военную операцию против Пакистана

Афганистан начал военную приграничную операцию против Пакистана, заявил представитель правительства талибов Забиулла Моджахед. По его данным, бои идут в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов. Ситуация накаляется с конца прошлой недели: в минувшие выходные Пакистан нанес авиаудары по целям в Афганистане, обвинив талибов в причастности к серии недавних терактов на территории страны.

Вооруженные силы Афганистана начали военную операцию против Пакистана, сообщил афганский телеканал TOLO News. Бои идут в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика, расположенных вдоль линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы двух государств.

«Масштабные ответные операции начались на военных объектах пакистанских сил вдоль линии Дюранда», — говорится в сообщении.

По данным Reuters, Пакистан подтвердил боестолкновения, заявив, что силы безопасности страны ответили на «неспровоцированный огонь» со стороны афганских талибов (движение внесено в список террористических организаций) в нескольких точках вдоль границы двух стран. Министерство информации Пакистана заявило, что в ответ на атаки пакистанские войска нанесли «немедленный и эффективный ответный удар» , в результате которого противник понес тяжелые потери и потерял много техники.

Очередное военное обострение между двумя исламскими странами началось в минувшие выходные, когда Пакистан произвел авиаудары по целям в Афганистане. Поводом для них стала серия недавних терактов смертников на территории Пакистана . С точки зрения Исламабада, талибы позволяют боевикам использовать территорию Афганистана в качестве убежища. Кабул отвергает эти обвинения, заявляя, что боевики — внутренняя проблема Пакистана.

Результаты авиаударов стороны оценивали противоположным образом. В Пакистане сообщили о ликвидации нескольких лагерей боевиков, проникавших на территорию страны, их потери оценивались в 70 человек. В Афганистане заявили, что все удары пришлись исключительно по мирным объектам, школам и медресе, в результате чего погибли восемь детей и один мальчик был ранен.

Начавшиеся боестолкновения ставят под угрозу хрупкое перемирие, заключенное в октябре 2025 года после серии схожих приграничных боев, в которых погибли десятки человек. Тогда бои оценивались как самые ожесточенные с тех пор, как в 2021 году талибы захватили Кабул.

Суть приграничного конфликта

Приграничные столкновения Пакистана и Афганистана уходят корнями в XIX век. Страны имеют спорную, почти неразмеченную границу, известную как «линия Дюранда». Она названа так в честь британского секретаря индийской колониальной администрации сэра Мортимера Дюранда. В 1893 году после второй англо-афганской войны он провел переговоры с афганским эмиром Абдур-Рахманом о территориях, в результате чего к британским владениям был присоединен афганский округ Пишин. Общая протяженность границы — 2640 километров.

Пакистан «линия Дюранда» полностью устраивает, однако в Кабуле полагают, что речь идет о несправедливой колониальной границе, которая лишила Афганистан части исторических пуштунских земель. Ни одно афганское правительство за все время границу по линии Дюранда не признавало.

Пакистан поддерживал талибов в их мятеже против правительства Афганистана в начале 2000-х годов, и в 2021 году приветствовал возвращение к власти «Талибана». Тогдашний премьер-министр Имран Хан заявил, что афганцы «сбросили оковы рабства». Однако вскоре их отношения ухудшились.

В Исламабаде уверены, что руководство группировки «Техрик-е-Талибан Пакистан» и значительная часть подчиненных им боевиков базируются в Афганистане, откуда наносят удары по территории Пакистана. Помимо них аналогичной тактики придерживаются светские вооруженные повстанцы, выступающие за независимость юго-западной провинции Белуджистан. С точки зрения Пакистана его атаки на приграничные области Афганистана — лишь ответ на агрессивные действия правительства талибов.