Драка в Апрелевке. Суд вынес приговор Гуфу по делу о конфликте в бане

Суд вынес приговор рэперу Алексею Долматову (Гуфу) по делу о драке в бане в подмосковной Апрелевке. Его признали виновным и приговорили к году лишения свободы условно. Артист уже заявил, что считает решение несправедливым и намерен его обжаловать. В чем обвиняли Гуфа, как переквалифицировали дело и почему избитый мужчина простил рэпера — в материале «Газеты.Ru».

Наро-Фоминский городской суд 26 февраля вынес приговор рэперу Гуфу (Алексею Долматову) и его знакомому Геворку Саруханяну. Суд изменил квалификацию обвинения: вместо грабежа их признали виновными в самоуправстве с применением насилия и угрозой его применения (ч. 2 ст. 330 УК РФ). Оба получили по одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Изначально фигурантам вменяли грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия. Уголовное дело возбудили после конфликта, произошедшего в октябре 2024 года. Тогда рэпер вместе с компанией арендовал баню в Апрелевке. По словам представителей комплекса, часть аренды оплачена не была, а затем между Долматовым и братом управляющей, Михаилом Мартьяновым, который работает в патрульно-постовой службе полиции, произошла драка . Следствие рассматривало версию, что артист вместе с приятелем забрал у мужчины телефон. Сам Гуф утверждал, что никого не избивал и ничего не похищал.

Следствие считало, что Саруханян удерживал потерпевшего, а Долматов угрожал применением силы и нанес ему не менее двух ударов по лицу. После этого, как считало обвинение, у Мартьянова забрали мобильный телефон Apple iPhone 14 Pro .

В ходе процесса защита настаивала на более мягком исходе. Адвокат Долматова просил оправдать его, указывая на возможность примирения сторон. Защитник Саруханяна ходатайствовал о прекращении дела по тому же основанию. При этом во время прений сторона обвинения отметила, что у Гуфа не было намерения похищать телефон.

По версии прокуратуры, он лишь пытался прекратить съемку, выхватив устройство у сотрудника. Несмотря на это суд отказался прекращать уголовное преследование и вынес обвинительный приговор.

«Будем разбираться»

Гуф заявил, что не согласен с вынесенным приговором и намерен его оспорить. По словам рэпера, защита подаст апелляцию, поскольку стороны конфликта примирились, и он рассчитывал на прекращение уголовного дела. Единственным справедливым исходом артист считает именно закрытие производства.

«Не считаю справедливым абсолютно. Мы рассчитывали на прекращение уголовного преследования и будем обжаловать. Потерпевший поддерживает нас, мы подписали примирение. <…> От руководства поступило такое указание. Будем разбираться, будем обжаловать», — заявил Долматов корреспонденту Super.ru.

Как рассказал «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин, в ходе суда обвинение переквалифицировали на состав, «предусматривающий возможность прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон». Как отметил юрист, потерпевший это право реализовал и обратился в суд с соответствующим ходатайством, «однако суд отказал в прекращении уголовного преследования и постановил обвинительный приговор» .

«Сторона защиты не согласна с данным приговором, будем обжаловать его в апелляционном порядке и добиваться прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон», — подчеркнул Жорин.

Потерпевший Михаил Мартьянов также просил суд прекратить уголовное дело, сообщил сайт Msk1.ru. Мужчина заявил ходатайство, отметив, что ущерб полностью возмещен и стороны примирились. Мартьянов сообщил, что принимает извинения Гуфа и прощает его.

Суд обязал Долматова уведомлять о смене места жительства в течение испытательного срока. Кроме того, ему запретили выезжать за пределы России в этот период.