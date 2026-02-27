Афганистан сбил пакистанский военный самолет

Афганские военные сбили самолет ВВС Пакистана в воздушном пространстве Афганистана. Об этом сообщил афганский телеканал Tolo News, передает ТАСС.

Подробности не приводятся.

Эскалация между странами началась после авиаударов Пакистана по территории Афганистана 21–22 февраля. Своей целью Пакистан назвал лагеря группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП (организация запрещена в России)), которая обвиняется в терактах в Исламабаде и других городах. Афганская сторона заявила, что целями стали гражданские объекты.

26 февраля афганский телеканал Tolo News сообщил, что военнослужащие двух стран устроили перестрелку в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. После этого в армии Афганистана заявили о начале операции против Пакистана. В свою очередь пакистанские силы нанесли авиаудары по военным объектам в афганских городах Кабул и Кандагар, а также в провинции Пактия.

Ранее Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной».