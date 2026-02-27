Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Афганистан сбил пакистанский военный самолет

Самолет ВВС Пакистана сбили в воздушном пространстве Афганистана
Shutterstock

Афганские военные сбили самолет ВВС Пакистана в воздушном пространстве Афганистана. Об этом сообщил афганский телеканал Tolo News, передает ТАСС.

Подробности не приводятся.

Эскалация между странами началась после авиаударов Пакистана по территории Афганистана 21–22 февраля. Своей целью Пакистан назвал лагеря группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП (организация запрещена в России)), которая обвиняется в терактах в Исламабаде и других городах. Афганская сторона заявила, что целями стали гражданские объекты.

26 февраля афганский телеканал Tolo News сообщил, что военнослужащие двух стран устроили перестрелку в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. После этого в армии Афганистана заявили о начале операции против Пакистана. В свою очередь пакистанские силы нанесли авиаудары по военным объектам в афганских городах Кабул и Кандагар, а также в провинции Пактия.

Ранее Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной».

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!