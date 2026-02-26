ДНК на учет: для чего в России разработали закон о геномной регистрации военных и госслужащих

Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации для участников боевых действий, включая контрактников, мобилизованных и добровольцев. ДНК-данные также будут собирать у сотрудников Росгвардии и МВД, направляемых в зоны операций. Информация будет храниться до 100 лет. Кого именно коснется новая норма и как будет работать система хранения данных — в материале «Газеты.Ru».

Анатомия закона

Государственная дума приняла законопроект об обязательной геномной регистрации для некоторых категорий граждан. Документ принят на пленарном заседании 26 февраля сразу во втором и третьем чтениях.

Он распространяется на военнослужащих, сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел, которые направляются для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях .

Кроме того, требование коснется гражданского персонала и государственных служащих, задействованных в обеспечении специальной военной операции , отметили в нижней палате.

Согласно закону, полученные геномные данные будут храниться в течение 100 лет . Если владелец информации погибнет, сведения сохранят до момента установления его личности. После увольнения со службы или выхода из добровольческого формирования человек сможет подать письменное заявление об уничтожении своих геномных данных.

Порядок проведения регистрации утвердит правительство, а сам механизм подготовят МВД совместно с Минобороны и Росгвардией. Эти ведомства также определят перечень должностей, для которых обязательная процедура не потребуется. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Пояснительная записка

Из пояснительной записки следует, что законопроект подготовили по поручению президента от 7 февраля 2025 года.

Его главная цель — упростить установление личности погибших и тем самым быстрее защищать права их семей, в том числе в части выплат и социальных гарантий.

Документ предлагает ввести обязательную геномную регистрацию (сдачу ДНК) для военнослужащих по контракту, мобилизованных, добровольцев, сотрудников Росгвардии и МВД, а также ряда федеральных госслужащих и работников структур Минобороны и Росгвардии.

Забор биоматериала будут проводить сами воинские части и подразделения совместно с МВД — именно они передадут образцы для учета в системе. Отдельная поправка избавит родственников пропавших без вести от необходимости дополнительно обращаться в МВД для сдачи ДНК — если данные человека уже есть в базе, повторно ничего оформлять не потребуется.

Конкретный порядок сбора, хранения и использования информации утвердит правительство. Документ не затрагивает бизнес, лицензирование или контрольные процедуры и, по оценке его авторов, не повлечет дополнительных экономических последствий.

Кому придется сдавать ДНК и зачем

Обязательную государственную геномную регистрацию должны будут пройти и иностранцы, заключающие контракты с Вооруженными силами России. Как поясняла статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева, принятие закона «позволит сформировать единую базу генетической информации указанных лиц и будет способствовать максимально быстрому установлению личности» .

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что обязательная геномная регистрация «однозначно повысит эффективность и оперативность мероприятий по установлению личности неопознанных тел, погибших в ходе выполнения специальных задач». По его словам, это позволит быстрее предоставлять положенные выплаты и льготы семьям погибших, сообщала «Парламентская газета».

Депутат также напомнил, что в парламент регулярно обращаются родственники, которые месяцами, а иногда и годами ждут опознания погибших.

«Они становятся военнослужащими, на них распространяются все права и все обязанности. Поэтому здесь нет необходимости дополнительно включать отдельные категории, на мой взгляд. Но мы с вами обязательно этот вопрос еще раз, если необходимо, поработаем и обсудим на комитете», — заявлял Картаполов, отвечая на предложение расширить перечень лиц, подпадающих под регистрацию.

Ввести обязательную государственную геномную регистрацию для участников специальной военной операции поручил президент России Владимир Путин в феврале 2025 года. Проработкой инициативы занимались Минобороны, МВД, Минфин, Минздрав и ФСБ совместно с фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и АНО «Комитет семей воинов Отечества».