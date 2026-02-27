Размер шрифта
Стали известны претенденты на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году

Шакира и Pink могут попасть в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году
shakira/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Оргкомитет Зала славы рок-н-ролла опубликовал список претендентов на включение в 2026 году. Об этом сообщает официальный сайт Зала.

Отмечается, что в шорт-лист вошли 17 исполнителей, представляющие различные жанры от поп-музыки до хеви-метала. В частности, в список вошли Фил Коллинз, Шакира, Мэрайя Кэри, Pink, солистка группы Sade, британские металлисты Iron Maiden, а также повторно попали Billy Idol и Joy Division/New Order. Последние ранее не прошли отбор.

Для некоторых исполнителей, в том числе Pink и Шакиры, номинация станет первой. Согласно правилам отбора, с момента выхода первой коммерческой записи артиста должно пройти как минимум 25 лет. Имена победителей будут определять более 1200 представителей музыкальной индустрии.

В августе прошлого года журнал Forbes назвал имя самого богатого артиста в мире — им оказался Jay-Z (настоящее имя Шон Картер). Состояние Картера оценили в $2,6 млрд.

Выросшее состояние мужа артистки Бейонсе позволило ему опередить в списке певицу Тейлор Свифт более чем на миллиард долларов.

Издание отметило, что с тех пор как в 2019 году Jay Z стал первым миллиардером в хип-хопе, он более чем удвоил свое состояние благодаря прибыльному ликеро-водочному бизнесу. В 2021 году алкогольный гигант LVMH приобрел 50% акций его завода шампанского «Armand de Brignac».

Ранее в США обнаружили аудиокассеты с неизданными песнями Майкла Джексона.

 
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
