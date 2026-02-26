Подрыв проходящих по дну Балтийского моря газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» осуществила Украина. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время своего выступления в сейме. В 2022 году, сразу после подрыва, он публично благодарил за эту диверсию США. Российский МИД отказался принимать версию о том, что к теракту причастна только Украина.

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был совершен Украиной, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления в сейме республики. В ходе возникшей дискуссии предшественник Сикорского на посту главы МИД республики Збигнев Рау раскритиковал участие Германии в строительстве и эксплуатации газопроводов и поинтересовался, демонтировала ли ФРГ «Северные потоки».

«Их демонтировали украинцы», — ответил на это Сикорский.

Это заявление противоречит его словам, сказанным 26 сентября 2022 года сразу после диверсии на газопроводах.

«Мелочь, а приятно. Спасибо, США» , — написал Сикорский в Twitter под снимком с места аварии. Позже он разместил в своем профиле цитату занимавшего на тот момент пост президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод «Северный поток — 2». Запись не осталась незамеченной и впоследствии была удалена автором.

Операция «Диаметр»

19 февраля 2026 года немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» одобрил Валерий Залужный, занимавший тогда пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Операции было дано кодовое название «Диаметр», при этом президент Владимир Зеленский якобы ничего о ней не знал.

Согласно публикации, американское ЦРУ было осведомлено о планах диверсантов уже на ранней стадии подготовки . По словам источников Der Spiegel, стороны обсуждали планы и обменивались техническими деталями диверсионной операции. В какой-то момент американцы «изменили свое мнение и предостерегли украинцев от реализации этого замысла», но было уже поздно.

В ЦРУ, как пишет немецкое издание, такие предположения категорически опровергли, не приведя никаких подробностей.

Залужный совсем недавно, 23 февраля, также отверг свою причастность к этой диверсии.

Публикация Der Spiegel имеет частичные параллели со статьей известного американского журналиста Сеймура Херша, который писал о причастности ЦРУ к подрыву «Северных потоков» еще в 2023 году. По словам Херша, бомбы с дистанционными взрывателями были установлены на «Северных потоках» высококвалифицированными водолазами ВМС США в июне 2022 года под прикрытием масштабных морских учений НАТО BALTOPS-2022. Позже, в сентябре, их привели в действие сотрудники норвежских спецслужб. Подрыв был осуществлен с санкции администрации Байдена. Прямых доказательств представлено не было, Херш писал со ссылкой на источники — при этом он имеет репутацию одного из лучших в США журналистов-расследователей. В Пентагоне его слова опровергли.

Версия немецкого следствия

Из различных публикаций в немецких СМИ, ссылающихся на источники в следственных органах, следует, что подрыв «Северных потоков» был осуществлен командой из семерых украинских диверсантов, вышедших в Балтийское море на арендованной яхте «Андромеда» с грузом взрывчатки на борту. Двое из них (координатор и взрывотехник) были военными, остальные (капитан судна и четверо профессиональных дайверов) — гражданскими.

По информации журналистов, судно отправилось в путь 7 сентября 2022 года из порта немецкого города Росток и вернулось обратно 23 сентября. За время плавания на глубине около 80 метров дайверами были установлены взрывные устройства с таймером, которые сдетонировали 26 сентября.

Один из подозреваемых, Сергей Ковалев, был задержан в Италии и экстрадирован в Берлин. Второго подозреваемого, Владимира Журавлева, задержали в Польше — но польский суд отказался выдать его немецким следователям и позволил ему выехать на Украину. Перед этим премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что выдача Журавлева Германии — не в интересах Польши.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия не примет версию о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит только Украина.

«Мы не примем за чистую монету попытки убедить нас и весь мир в том, что за подрывами «Северных потоков» стоят только и исключительно украинцы. Задача осуществить беспристрастное всестороннее расследование по-прежнему стоит на повестке дня. Требует должной проверки версия о причастности к подрыву западных спецслужб», — сказала она.