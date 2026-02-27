Пакистан начал наносить массированные удары по всей территории Афганистана

Пакистан нанес авиаудары по объектам в афганских городах Кабул и Кандагар, а также в провинции Пактия. Об этом сообщил телеканал PTV со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По данным PTV, в результате атак были уничтожены два штаба бригад в Кабуле, а также пункты управления, материально-технического обеспечения и склады с боеприпасами в Кандагаре и Пактии.

Эскалация между странами началась после авиаударов Пакистана по территории Афганистана 21–22 февраля. Своей целью Пакистан назвал лагеря группировки «Техрик-е Талибан (движение внесено в список террористических организаций) Пакистан» (ТТП (организация запрещена в России)), которая обвиняется в терактах в Исламабаде и других городах. Афганская сторона заявила, что целями стали гражданские объекты.

26 февраля афганский телеканал Tolo News сообщил, что военнослужащие двух стран устроили перестрелку в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. После этого в армии Афганистана заявили о начале операции против Пакистана. В ООН призвал Исламабад и Кабул к дипломатии.

Ранее Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной».