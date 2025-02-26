27 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

27 февраля в мире празднуют День оптимиста и Международный день полярного медведя. По народному календарю начинается широкий разгуляй — самые веселые масленичные гуляния и развлечения. Какие еще даты и праздники приходятся на 27 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 27 февраля

День Сил специальных операций России

Силы специальных операций — военное формирование Вооруженных сил РФ, предназначенное для выполнения особых задач по защите интересов России как внутри страны, так и за рубежом в военное или в мирное время. Эта армейская группировка находится в состоянии постоянной готовности. Среди операций, проведенных ССО, — борьба с сомалийскими пиратами и участие в освобождении Алеппо в 2016 году. День Сил специальных операций установлен указом президента в 2015 году и является памятным днем в Вооруженных силах РФ.

Международный день полярного медведя

Белый, или полярный медведь — самый крупный наземный представитель млекопитающих-хищников. Обитает в приполярных областях в Северном полушарии Земли. Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Ежегодно по инициативе организации Polar Bears International в мире отмечается День полярного медведя, чтобы повысить осведомленность общества о сохранении этого вида животных. Природоохранные и экологические организации, зоопарки в этот день проводят акции и просветительские мероприятия.

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Всемирный день неправительственных организаций

Понятие международной неправительственной организации (НПО) впервые введено в 1950 году резолюцией ООН. В 2010 году на саммите IX Форума НПО представители 12 государств официально провозгласили этот праздник. На международном уровне он впервые отмечался в 2014-м. В России в реестре некоммерческих организаций (НКО), согласно данным Минюста РФ, зарегистрировано более 218 тысяч организаций, которые занимаются развитием спорта и культуры, патриотическим воспитанием молодежи, благотворительной деятельностью, оказанием социальных услуг и другими направлениями.

День оптимиста

Праздник неофициально отмечается в разных странах в честь всех людей с позитивным взглядом на жизнь. Оптимисты верят в благополучный исход событий, нацелены на преодоление проблем и заражают других своим жизнелюбием. У оптимистов ниже риски сердечно-сосудистых заболеваний, они меньше подвержены депрессии, тревожности, вредным привычкам.

Какие праздники отмечаются 27 февраля в других странах

День независимости в Доминиканской республике. Праздник отмечается с 1844 года, когда республика обрела независимость. В течение месяца в честь этого события проходит карнавал, его кульминация приходится на 27 февраля.

День исламского воспитания в Иране. Праздник напоминает о важности исламского образования и воспитания для страны и государственной системы.

День врача во Вьетнаме. Праздник учрежден в 1955 году, в этот день в стране чествуют врачей и выражают им благодарность за вклад в защиту здоровья человека.

День хачапури в Грузии. Праздник учрежден Гастрономической ассоциацией страны в 2019 году. Блюду присвоен статус памятника нематериального культурного наследия Грузии. Кстати, «индекс хачапури» в этой стране является аналогом «индекса бигмака».

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Церковные праздники 27 февраля

День равноапостольного Кирилла, учителя Словенского

Равноапостольный Кирилл — младший брат Мефодия. Вместе они вошли в историю как просветители славян. Братья родились в греческом городе Салоники и получили прекрасное образование. Они известны как создатели старославянской азбуки и церковнославянского языка, проповедники христианства. Их почитают и православные христиане, и католики, и представители протестантской церкви.

Какие еще даты отмечает церковь 27 февраля? Православная церковь чтит память:



• преподобного Авксентия Вифинского;

• преподобного Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах;

• 12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры;

• преподобного Марона, пустынника Сирийского;

• святителя Авраамия, епископа Каррийского;

• преподобного Илариона Грузина, Святогорца, иеросхимонаха;

• священномученика Павла Дернова, пресвитера и сыновей его мучеников Бориса, Григория и Симеона;

• священномученика Онисима, епископа Тульского;

• священномученика Трифона Радонежского, диакона.



Кроме того, в этот день отмечается перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и боярина Феодора.



Католическая церковь в этот день отмечает:



• день память святой Онорины, мученицы, жившей в III веке на севере Франции;

• святого Габриэля делл'Аддолората, монаха, покровителя молодежи.

Народные праздники и приметы 27 февраля

Четвертый день Масленицы — Разгуляй

С этого дня заканчивались все работы и начинались гуляния, развлечения и забавы. Среди самых популярных народных потех — кулачные бои стенка на стенку, катание с гор и в лошадиных упряжках, взятие снежного городка. Во время гуляний разводили костры и устраивали прыжки через огонь. В крупных городах и селах работали ярмарки, а центром развлечений были балаганы.

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Кирилл Весноуказчик

По погоде в этот день предсказывали наступление весны. Мужчины утаптывали в полях снег, чтобы земля впитала влагу и урожай был богатым. Хозяйки готовили сбитень — горячий напиток, сваренный из меда, пряностей и трав. Женщины в этот день одаривали повитух, которые помогали им в родах. Принято было делать покупки: считалось, что новые вещи прослужат долго.

Приметы

Тепло и солнце в этот день — к морозам.

Сколько снега на полях — столько будет хлеба в амбарах.

Тетерев перелетает поле — будет снегопад.

Какие исторические события произошли 27 февраля

425 год — основан университет в Константинополе.



— основан университет в Константинополе. 1598 год — Борис Годунов избран на царство Земским собором.



— Борис Годунов избран на царство Земским собором. 1781 год — Екатерина II издала указ о создании в Санкт-Петербурге городских школ, первых публичных школ в Российской империи.



— Екатерина II издала указ о создании в Санкт-Петербурге городских школ, первых публичных школ в Российской империи. 1900 год — в Германии создан футбольный клуб «Бавария Мюнхен».



— в Германии создан футбольный клуб «Бавария Мюнхен». 1937 год — в ходе Большого террора арестованы нарком почт и телеграфа СССР Алексей Рыков и член Политбюро ЦК ВКП(б) Николай Бухарин.



— в ходе Большого террора арестованы нарком почт и телеграфа СССР Алексей Рыков и член Политбюро ЦК ВКП(б) Николай Бухарин. 1965 год — первый полет транспортного самолета Ан-22 «Антей».



— первый полет транспортного самолета Ан-22 «Антей». 2004 год — в Токио вынесен смертный приговор главе секты «Аум синрике» (организация запрещена в России) Секо Асахаре.



— в Токио вынесен смертный приговор главе секты «Аум синрике» (организация запрещена в России) Секо Асахаре. 2010 год — в Чили произошло мощное землетрясение, унесшее жизни более 800 человек.



— в Чили произошло мощное землетрясение, унесшее жизни более 800 человек. 2015 год — в Москве убит политический деятель, бывший губернатор Нижегородской области Борис Немцов.

Дни рождения и юбилеи 27 февраля

272 год — родился Константин I Великий , римский император, причисленный к святым в лике равноапостольных.



, римский император, причисленный к святым в лике равноапостольных. 1831 год — родился Николай Ге , русский живописец, мастер реалистической школы.



, русский живописец, мастер реалистической школы. 1875 год — родился Владимир Филатов , офтальмолог и хирург, академик.



, офтальмолог и хирург, академик. 1887 год — родился Петр Нестеров , военный летчик-ас, основоположник высшего пилотажа.



, военный летчик-ас, основоположник высшего пилотажа. 1902 год — родился Джон Стейнбек , американский писатель, лауреат Нобелевской премии.



, американский писатель, лауреат Нобелевской премии. 1932 год — родилась Элизабет Тейлор , американская актриса, трижды обладательница премии «Оскар».



, американская актриса, трижды обладательница премии «Оскар». 1939 год — родился Кендзо Такада , японский модельер и дизайнер, основатель бренда Kenzo.



, японский модельер и дизайнер, основатель бренда Kenzo. 1950 год — родился Франко Москино, итальянский модельер, основатель бренда Moschino.

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