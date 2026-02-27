В России рекордно подорожали тепличные овощи

В России рекордно выросли цены на тепличные овощи. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечают авторы публикации, рынок продукции защищенного грунта в РФ растет, российские потребители круглогодично покупают отечественные огурцы, томаты, цветы, и скоро, вероятно, попробуют бананы российского производства.

Однако цены на овощи из теплиц в зимний период также продолжают расти.

Как поделился исполнительный директор Плодоовощного союза, член Общественного совета при Россельхознадзоре Андрей Казаков, самообеспеченность России по томату составляет 66%, по огурцам — примерно 95%. Но ситуация по регионам отличается.

«В центральных регионах России зарубежные огурцы продаются в небольших объемах, <...>. Но совсем другая история на Дальнем Востоке. Несмотря на быстрое строительство новых тепличных комплексов, пока там наблюдается дефицит отечественной овощной продукции, который восполняется поставками из Китая», — поделилась гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова.

Согласно данным Росстата, в январе 2026 года цены на огурцы в РФ выросли на 32,7%, на томаты — на 18% по сравнению с декабрем 2025 года. В настоящее время огурцы по стоимости практически сравнялись с ценой, например, креветок.

25 февраля председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что в России необходимо создать аналог советского Государственного комитета цен для наведения порядка в ценообразовании. Миронов назвал спекуляцией тот факт, что ананасы и манго в РФ стоят дешевле огурцов.

Ранее сообщалось, что антимонопольная служба проанализирует цены на огурцы.