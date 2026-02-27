Трамп придумал, как получить экстренные полномочия над выборами в США

WP: Трамп может объявить ЧП в США ради экстренных полномочий над выборами

Группа активистов в США, называющих себя сторонниками президента страны Дональда Трампа и заявляющих о координации своей деятельности с Белым домом, утверждает, что американский лидер может подписать указ о чрезвычайном положении на выборах ради особых полномочий по контролю за голосованием. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что активисты распространяют 17-страничный проект указа. В нем утверждается, что Китай вмешался в президентские выборы США в 2020 году. Это является основанием для того, чтобы объявить национальное чрезвычайное положение.

По словам адвоката из штата Флорида Питера Тиктина, который выступает за проект указа, объявление ЧП даст Трампу полномочия запрещать голосование по почте и использовать машины для голосования, которые рассматриваются как каналы иностранного вмешательства.

8 февраля Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал исправить избирательную систему страны.

3 февраля Дональд Трамп призвал республиканцев «национализировать» выборы в США как минимум «в 15 местах». Глава государства отметил, что его поражение в 2020 году стало результатом мошенничества.

Ранее Трамп не исключил проигрыша республиканцев на выборах.