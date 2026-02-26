Половое воспитание. Почему этим вечером вам надо заняться «Историей русского секса»?

На этой неделе в Госдуме прошел круглый стол на тему «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в медиапространстве». Там среди прочих прозвучало предложение о включении в закон понятия «целомудрие» — оно, как предполагается, поможет бороться с порнографией, пропагандой эскорта и «иными видами разврата».

«Как мы вообще к этому пришли?» Такой вопрос, ссылаясь на разочарованных жителей средневековой Руси, которым сильно урезали интимные права (под запретом — любая поза кроме миссионерской, соитие вне брака, ради удовольствия и в течение большей части года), задают авторы сериала «История русского секса». Вышедшего очень вовремя, тоже на этой неделе — которая, возможно, войдет в летопись как очередная, когда пришлось затянуть пояса. На сей раз, правда, верности.

Кадр из сериала «История русского секса» (2026) Okko

«История русского секса» прекрасна сама по себе. Это очередной проект Okko, застолбившего за собой статус флагмана отечественной документалистики, который просто и понятно, ярко и смешно, честно и открыто говорит про важное в разрезе 2026 года. Да, технически о современности здесь речи почти не идет. Но то лишь технически; история, как мы знаем, циклична, а тема любви, взаимоотношений между мужчиной и женщиной — вечна. И потому так легко увидеть себя, например, в харизматичном дворянине Головнине, прекрасной Заре из языческой Руси и многих других анимационных героях шоу, которые скрепляют рассказ и разбавляют выступления приглашенных экспертов (их тут тоже обилие, от доктора исторических наук Вадима Долгова до музыкального журналиста Николая Редькина). Они же, в свою очередь, делятся прелюбопытными фактами: о женском детородном органе как портале между мирами (согласно нашим предкам); средневековых секс-вечеринках, настолько развратных, что эти ваши кинки- покажутся подростковым лепетом; русских народных сказках, главным героем которых был Пенис (!); роли Толстого и Пушкина в раскрепощении общества; ссылке на Соловки за эротический журнал; о советском порно-бизнесе, который организовали глухонемые; феномене «поющих трусов»; важности женского оргазма, который уважали в язычестве и с которым перестали считаться впоследствии.

Кадр из сериала «История русского секса» (2026) Okko

При этом, беря секс за основу, «ИРС» идет сильно дальше и обращается к истории страны и живших в ней людей в принципе: взлетам и потрясениям, моде ушедших времен, принципам построения семьи, традициям знакомства будущих молодоженов, законам, которые регламентировали интимную часть любви, иногда слишком строго, иногда — напротив.

Прекрасной самой по себе «Истории», впрочем, хочется пожать руку(или что там у нее вместо) за другое — своевременность, опять же, и смелость. В России 2026-го, которая пытается улучшить демографию и ситуацию с распространением ВИЧ, до сих пор нет уроков полового воспитания для школьников, постыдно покупать игрушки для взрослых — и даже иногда презервативы. Тем временем молодежь становится все более асексуальной, боится вступать в какие-либо отношения, не говоря уже о серьезных. Корень проблемы можно сколько угодно искать в компьютерных играх и социальных сетях; в этом, наверное, и правда есть какой-то смысл. Но куда важнее исправить почву, на которой предполагается посадка дерева, постройка дома и воспитание сына, — она, простите, уже почти высушилась, слишком уж глубоко секс-тему загнали в разряд табуированных.

Кадр из сериала «История русского секса» (2026) Okko

Именно про это, собственно, и говорит «История». Что секс является неотъемлемой частью любви, семьи, продолжения рода. Что разные позы — вовсе не содомия, а способ еще теснее сблизиться с родным человеком, минимизировать шанс развода, который неминуемо делает больно детям. Что этих самых детей на самом деле надо сексуально просвещать, чтобы они потом не просвещались сами в подъездах и на пьяных вписках, где можно получить травмы на всю жизнь, а также проблемы с физическим здоровьем.

Сериал (у которого, кстати, отлично получается говорить с молодежью понятным ей языком) дает нам уникальную возможность — вспомнить/узнать об ошибках и положительном опыте предков, а затем попробовать вычленить из него лучшее. И претворить в современную жизнь, которой так не хватает занятий любовью — что бы под этим ни подразумевалось.

Кадр из сериала «История русского секса» (2026) Okko

Документальный сериал «История русского секса»

Дата премьеры: 26 февраля 2026 года

Количество серий, продолжительность: 4 серии по примерно 30 минут

Режиссер: Андрей Маяцкий

Продюсеры: Анастасия Евтушенко, Антон Кораблев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров, Светлана Сонина, Валерия Мосиенко, Магомед Гаджиев

Сценаристы: Михаил Рольник, Тихон Шаров

Где смотреть: Okko