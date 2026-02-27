В московский суд поступило дело о госизмене в отношении Стигала

В Москве суд просят арестовать Стигала по делу о госизмене

В Лефортовский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении Стигала Т. В. Это следует из карточки суда.

Мужчину требуют заключить под стражу. Он проходит фигурантом по делу о государственной измене.

Детали не уточняются.

В 2024 году в США было предъявлено обвинение гражданину России Амину Стигалу во взломе компьютеров украинских государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры в январе 2022 года. По данным обвинения, он действовал в сговоре с Главным управлением Генерального штаба РФ.

Кроме того, его отца — Тима Стигала – обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи. В декабре 2025 года ТАСС назвал его политтехнологом и главным редактором запущенного в России портала «Викиликс 2.0».

Ранее россиянина приговорили к длительному сроку за попытку госизмены.