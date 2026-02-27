В Кабуле произошла серия взрывов

Жители Кабула сообщают о мощных взрывах в различных частях афганской столицы и звуках самолетных двигателей. Об этом сообщает афганское издание Tolo News.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, отмечается в публикации.

До этого сообщалось, что в шести афганских приграничных провинциях начались вооруженные столкновения военных Пакистана и Афганистана.

22 февраля в министерстве информации и телерадиовещания Пакистана заявили, что военные страны нанесли точечные удары по позициям боевиков «Техрик-и-Талибан (движение внесено в список террористических организаций) Пакистан», а также филиала террористической группировки «Исламское государство» в Афганистане — «Вилаят Хорасан» (обе организации запрещены в России). В ведомстве отметили, что эта операция стала ответом на недавние теракты в Пакистане, в том числе на взрыв в мечети в Исламабаде.

Ранее Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной».