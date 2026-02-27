Россиянам объяснили, как отличить оригинал от подделки при заказе в интернете

Один и тот же товар в интернете может отличаться по цене на десятки процентов, а за аккуратной карточкой иногда скрывается подделка. Проверить упаковку, маркировку и серийный номер до доставки невозможно, поэтому покупателю приходится ориентироваться на косвенные признаки. Старший маркетолог Kitfort Александр Суханов рассказал «Газете.Ru», на какие сигналы стоит обращать внимание до оформления заказа и что должно насторожить уже после получения товара.

Первый ориентир — продавец. Один и тот же товар может продаваться самим маркетплейсом, брендом или сторонним продавцом. Наиболее прозрачный вариант — официальный сайт бренда. Если покупка оформляется на маркетплейсе, важно обращать внимание на пометку «оригинал» и проверять продавца в списке официальных партнеров на сайте бренда.

«Отдельно стоит учитывать и географию поставки. Подделки чаще встречаются при заказе товаров из-за границы. Международные покупки объективно повышают риск столкнуться с неоригинальным товаром — даже если карточка оформлена аккуратно и не вызывает подозрений. Если продавец предлагает доставку из-за рубежа, это дополнительный повод внимательно проверить условия продажи и происхождение товара», — объяснил он.

Следующий ориентир — цена. Если она заметно ниже, чем у других продавцов с той же моделью, особенно в несколько раз, это повод насторожиться. Сильная разница может объясняться не только скидкой: иногда за ней скрывается подделка или товар без официальной гарантии. При этом оформление карточки помогает меньше всего — на маркетплейсах разные продавцы часто используют одинаковые фотографии и описания, поэтому визуальное сходство страниц не является доказательством подлинности.

«После получения заказа стоит внимательно осмотреть коробку и комплектацию. У официальной техники обычно есть фирменные инструкции, вкладыши и элементы упаковки — они подтверждают, что товар прошёл официальный путь до покупателя. Слишком простое оформление или отсутствие привычных вложений может стать тревожным сигналом. Не менее важна маркировка. У оригинальных устройств есть серийный номер или код, по которому можно идентифицировать экземпляр и привязать его к гарантии. Если номер отсутствует, поврежден или вызывает сомнения, это повод задуматься о происхождении товара», — добавил эксперт.

При первом включении могут проявиться проблемы, которые косвенно указывают на возможную подделку: техника дольше запускается, самопроизвольно отключается, нестабильно реагирует на кнопки или быстро нагревается. Насторожить должны резкий запах, треск или гул при работе. У чайников поводом для сомнений становится неравномерное кипячение, у отпаривателей — слабый или прерывистый пар, у приборов с мотором — выраженная вибрация и скрежет. Контрафактная продукция часто не проходит обязательную сертификацию и может быть небезопасной.

«Производители подделок экономят на материалах и системах защиты, что повышает риск перегрева, короткого замыкания и возгорания. Особенно это актуально для кухонной техники, где дешевые материалы могут выделять вредные вещества при нагреве», — заявил он.

Гораздо чаще подделки встречаются среди компактной и простой техники — чайников, вафельниц, отпаривателей и других небольших приборов. Крупные и сложные устройства подделывать значительно сложнее и дороже, поэтому массово их почти не копируют.

«Если возникли сомнения в подлинности товара, необходимо связаться с продавцом, сохранить чек, карточку товара и зафиксировать состояние устройства. Полностью исключить риск покупки подделки невозможно. Однако внимательное отношение к продавцу, цене, условиям гарантии и деталям товара значительно его снижает и позволяет избежать большинства проблем еще на этапе выбора», — резюмировал он.

