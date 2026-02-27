Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Умеров раскрыл детали переговоров между США и Украиной в Женеве

Умеров: США и Украина в Женеве обсудили экономику и гарантии безопасности
Кирилл Зыков/РИА Новости

США и Украина во время переговоров в Женеве обсудили гарантии безопасности и экономические аспекты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию.

Он рассказал, что переговоры состоялись в двух форматах – отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии.

«Отдельное внимание было сосредоточено на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины. Вместе с экономической командой правительства, в частности Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ по восстановлению Украины», — написал Умеров.

Глава СНБО подчеркнул, что ведется работа над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей.

Стоит задача сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной, добавил он.

Следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины, как сообщил украинский президент Владимир Зеленский, может пройти в марте в Абу-Даби.

Ранее Песков рассказал о ходе переговорного процесса по урегулированию на Украине.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!