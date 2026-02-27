Умеров раскрыл детали переговоров между США и Украиной в Женеве

Умеров: США и Украина в Женеве обсудили экономику и гарантии безопасности

США и Украина во время переговоров в Женеве обсудили гарантии безопасности и экономические аспекты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию.

Он рассказал, что переговоры состоялись в двух форматах – отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии.

«Отдельное внимание было сосредоточено на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины. Вместе с экономической командой правительства, в частности Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ по восстановлению Украины», — написал Умеров.

Глава СНБО подчеркнул, что ведется работа над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей.

Стоит задача сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной, добавил он.

Следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины, как сообщил украинский президент Владимир Зеленский, может пройти в марте в Абу-Даби.

