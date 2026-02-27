Размер шрифта
Познер предложил спортсменам всех стран выступать без флагов на Олимпиаде

Журналист Познер: надеюсь, что спорт и политику наконец удастся разъединить
Антон Денисов/РИА Новости

Журналист Владимир Познер предложил спортсменам всех стран выступать без флагов на Олимпиаде. Об этом он рассказал в интервью изданию «Советский спорт».

По его словам, инициатор организации Олимпиады Пьер де Кубертен мечтал, чтобы на Играх не было флагов, а спортсмены представляли бы только самих себя.
 «Такой-то спортсмен, чемпион в своем виде спорта — и неважно, откуда он родом. Это было бы отлично», — считает Познер.

Он выразил надежду на то, что российские спортсмены в ближайшее время смогут вновь выступать на Олимпиадах под флагом РФ и с российским гимном.

До этого сообщалось, что группа российских болельщиков принесла на выступление фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде флаг России.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее в МИД РФ отреагировали на желание МОК вернуть Россию в мировой спорт.

 
