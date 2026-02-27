Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Тимошенко вернули изъятые деньги

НАБУ по решению суда вернуло Тимошенко изъятые при обыске наличные
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по решению суда вернуло экс-премьеру страны и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко изъятые при обыске личные средства. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам адвоката Тимошенко, он видит «положительную динамику в рассмотрении дела» своей подзащитной.

Он добавил, что возврат средств является очередным шагом к восстановлению справедливости, а также подтверждением того, что дело против Тимошенко сфальсифицировано.

14 января текущего года украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает лидера партии «Батькивщина» Тимошенко в коррупции. Позже бюро опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, политик шепотом инструктирует другого депутата насчет того, как правильно голосовать, а также озвучивает сумму оплаты голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Московский суд заочно рассмотрит дело Тимошенко.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!