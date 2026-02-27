Тимошенко вернули изъятые деньги

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по решению суда вернуло экс-премьеру страны и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко изъятые при обыске личные средства. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам адвоката Тимошенко, он видит «положительную динамику в рассмотрении дела» своей подзащитной.

Он добавил, что возврат средств является очередным шагом к восстановлению справедливости, а также подтверждением того, что дело против Тимошенко сфальсифицировано.

14 января текущего года украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает лидера партии «Батькивщина» Тимошенко в коррупции. Позже бюро опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, политик шепотом инструктирует другого депутата насчет того, как правильно голосовать, а также озвучивает сумму оплаты голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Московский суд заочно рассмотрит дело Тимошенко.