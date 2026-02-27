Telegraph: военные Британии и Франции завершили подготовку к миссии на Украине

Британские и французские десантники завершили последние приготовления к возможной миротворческой миссии на Украине. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании провели имитацию воздушно-десантного рейда вместе с военными из 11-й парашютно-десантной бригады Франции. Учения в Бретани состоялись в четвертую годовщину начала российско-украинского конфликта и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе НАТО, отмечается в материале.

Это произошло всего через несколько недель после того, как британский премьер Кир Стармер объявил, что Великобритания и Франция возглавят миротворческие силы на Украине, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.

Хотя состав подразделений, которые могут быть задействованы в такой миссии, еще не объявлен, военнослужащие 16-й воздушно-десантной бригады входят в число британских сил высокой готовности и способны в кратчайшие сроки развернуться в составе сил НАТО, подчеркивает издание.

Как сообщал министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, британские военные в случае развертывания на Украине будут обеспечивать безопасность в небе и на море, а также будущее восстановление ВСУ.

Ранее в МИД РФ предупредили Британию о последствиях отправки войск на Украину.