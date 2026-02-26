Хиллари Клинтон прокомментировала связи с Эпштейном

Хиллари Клинтон заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон на своей странице в соцсети X заявила что не знала о преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна и не посещала его остров.

Она отметила, что не помнит, чтобы когда-либо встречалась с Эпштейном. Также Клинтон утверждает, что никогда не летала на его самолете, не посещала остров, дома или офисы финансиста.

«Мне больше нечего к этому добавить», – подчеркнула экс-госсек.

Она добавила, что не располагает информацией о преступлениях Эпштейна или его помощницы Гислейн Максвелл.

В январе бывший президент США Билл Клинтон и американский экс-госсекретарь Хиллари Клинтон отказались от дачи показаний в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна.

В ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп потребовал от минюста расследовать связи Билла Клинтона и других демократов с Эпштейном. Поводом стали материалы и публикация писем финансиста, в которых упоминается и сам Трамп. Демократы и Белый дом называли происходящее политической манипуляцией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме одной фразой оценили фотографию Клинтона в джакузи из файлов Эпштейна.