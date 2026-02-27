Власти сообщили о серьезных повреждениях инфраструктуры в Белгороде после атаки ВСУ

Гладков: в Белгороде после атаки ВСУ повреждены объекты энергоинфраструктуры

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинской армии, в результате которого объекты энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — написал он, отметив, что точный масштаб повреждений будет определен утром.

По предварительной информации, никто не пострадал, подчеркнул Гладков.

Оперативные службы находятся на местах, добавил он.

До этого о ракетном ударе по Белгороду сообщил SHOT. По его информации, жители слышали не менее 10 взрывов. Канал предполагает, что украинские войска нанесли ракетный удар ракетами HIMARS.

По последним данным, в Белгороде отсутствует электроснабжение почти у 10 тыс. абонентов.

Ранее жители Белгорода после ракетного удара остались без горячей воды до конца сезона.