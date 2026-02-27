Размер шрифта
СМИ рассказали, на что надеется Зеленский в российско-украинском конфликте

Страна.ua: Зеленский надеется переждать, пока Трамп потеряет интерес к Украине
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский надеется переждать, пока американский лидер Дональд Трамп потеряет интерес к российско-украинскому конфликту. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, в настоящее время Вашингтон в основном давит за Зеленского, чтобы тот вывел войска с Донбасса.

«Чтоб избежать перехода этого давления в жесткую стадию, Зеленский сейчас и тянет время, рассчитывая, что скоро начнется война в Иране, а за ней – выборы в конгресс, которые оттянут на себя все внимание Трампа, и ему будет уже не до давления на Киев», — говорится в материале.

Собеседник издания подчеркнул, что проведение президентских выборов на Украине, что также тесно связано с процессом мирного урегулирования, находится под большим вопросом. К тому же соцопросы показывают, что во втором туре Зеленский может проиграть и главе офиса президента Кириллу Буданову, и экс-главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

Накануне мериканист, политолог Малек Дудаков заявлял, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп назвал новые дедлайны для заключения мирного договора — прекращение огня в течение месяца, мирный договор — к лету. В Вашингтоне действительно рассчитывают, что они могут быть реалистичны.

Ранее в России рассказали о плане Украины заключить мир и через три года «разорвать сделку».

 
