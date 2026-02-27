Россиян массово беспокоят психологические проблемы в конце зимы

В конце зимы россияне чаще всего жалуются на простудные заболевания, сезонные обострения и эмоциональное истощение. 34% всех сообщений о плохом самочувствии связаны с температурой, кашлем и гриппом, еще 29% — с аллергией и хроническими состояниями, а каждый пятый пост касается депрессии, тревожности и выгорания. Такие данные были получены в ходе совместного исследования агентств Сидорин Лаб и Win2Win Communications по итогам анализа обсуждений в соцсетях.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Главным фоном конца зимы является простуда. Чаще всего пользователи упоминают температуру — 20,3%, кашель — 7,0%, грипп — 5,7%, насморк и простуду — по 4,0%, ОРВИ — 2,3%. На втором месте по объему обсуждений — хронические и сезонные состояния. Аллергия звучит в 16,2% сообщений, обострения хронических заболеваний — в 3,3%.

Отдельного внимания заслуживает масштаб психоэмоциональных жалоб. 21% всех сообщений связаны с состоянием тревожности, депрессии и эмоционального истощения. Чаще всего пользователи пишут о депрессии — 12,6% и тревожности — 7,7%. Таким образом, эмоциональные проблемы к концу зимы становятся сопоставимыми по объему с физическими заболеваниями и формируют значимый пласт обсуждений.

20% публикаций касаются общего снижения ресурса — усталости, слабости и упадка сил. 16% жалоб связаны с болевыми симптомами, среди которых чаще всего упоминаются головная боль — 11,4% и давление — 10,3%.

Гендерный анализ показывает различия в характере жалоб. Женщины делятся проблемами со здоровьем значительно чаще мужчин — 77,9% против 22,1%. При этом в женских сообщениях чаще прослеживается комплексное описание состояния — простудные симптомы сопровождаются упоминанием слабости, истощения и эмоционального спада.

Мужские жалобы формулируются более точечно — как конкретное обострение или симптом, например, давление или боль. Таким образом, зимой женские сообщения чаще описывают системное ухудшение «по всем фронтам», тогда как мужские — локализованную физическую проблему, связанную с конкретным симптомом или соматическим риском.

«Результаты нельзя назвать неожиданными, так как они полностью соответствуют нашим представлениям о сезонности заболеваний», — комментирует исследование исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья Елена Неволина. Главное — не только обсуждать свое здоровье в соцсетях, но и не забывать обращаться к специалистам здравоохранения при возникновении проблем», — напоминает эксперт.

Ранее в России зафиксировали бум поставок БАДов в аптеки этой зимой.