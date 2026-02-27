Массивные сосульки оказались признаком проблем с домом

Эксперт Аброськин: «правильных» сосулек не бывает, это индикатор проблем с домом

Сосульки — это крик о помощи вашего дома. Как по форме и месту наледи поставить точный диагноз зданию и вылечить его раз и навсегда, «Газете.Ru» рассказал Никита Аброськин, руководитель направления ЖКХ, подразделения «Полимерные мембраны» и ПИР ТЕХНОНИКОЛЬ.

«Возникновение сосулек говорит о нарушении теплоизоляционного контура здания и проблемах с энергоэффективностью. В идеале теплоизоляция кровли должна препятствовать как проникновению холода с улицы в помещения, так и выходу теплого воздуха из помещений и, в итоге, нагреву гидроизоляционного покрытия», — объяснил он.

По словам эксперта, неконтролируемый выход тепла из жилых помещений через крышу приводит к оттаиванию нижнего слоя снега. Образовавшаяся талая вода стекает к холодным периферийным элементам — карнизным свесам и водостокам, где снова замерзает, наращивая сосульки.

При этом локализация наледи служит важным диагностическим признаком. Классическое образование сосулек по карнизам говорит об общем перегреве подкровельного пространства из-за слабой теплоизоляции. Появление наледи на коньке или в верхней части скатов сигнализирует о локальных «мостиках холода» или сбоях в работе вентиляции подкровельного пространства. Обнаружение инея и наледи непосредственно на конструкциях холодного чердака означает активный приток туда теплого влажного воздуха из дома.

«Сосульки — это не просто сезонная неприятность, а маркер энергоэффективности и исправности кровельного пирога. Их наличие влечет за собой риски: от повреждения кровли и фасада из-за ледяных заторов и протечек до прямой опасности для людей от падения льда. Механическое удаление сосулек не решает корневую проблему, а лишь дает временный и часто разрушительный для кровельного покрытия эффект», — заметил Аброськин.

Бывают ли «правильные» сосульки? Эксперт категоричен: нет.

«Если вы видите сосульки, особенно в большом количестве, знайте: это индикатор проблем. Если они появились однажды, процесс будет усиливаться. Перепады температур будут увеличивать количество наледи, разрушая водостоки и кровельное покрытие. Не существует «безопасных» или «хороших» сосулек. Наледь — это всегда симптом заболевания дома», — подчеркнул эксперт.

Для временного решения до проведения ремонтных работ можно использовать антиобледенительные системы, которые монтируются вдоль карнизов, в водостоках и желобах и включаются автоматически при определенных условиях, предотвращая образование наледи.

Но для кардинального решения проблемы сосулек необходимо ликвидировать ее источник — неконтролируемые теплопотери через кровельную конструкцию. Конкретные меры зависят от типа чердачного пространства.

«Если в доме классический холодный чердак, первостепенная задача — создание непрерывного и герметичного теплового барьера на уровне перекрытия верхнего этажа. Это достигается тщательным утеплением с использованием эффективных материалов, характеризующихся низкой теплопроводностью и устойчивостью к влаге. Параллельно обязательна изоляция всех проходящих через перекрытие инженерных коммуникаций. Не менее критичный аспект — организация правильной пассивной вентиляции чердака через слуховые окна и карнизные продухи, которая позволяет поддерживать температуру, близкую к уличной, и отводить избыточную влагу», — отметил Аброськин.

В случае с отапливаемой мансардой проблема смещается в плоскость кровельного «пирога». Причиной образования наледи здесь может быть целый комплекс факторов: недостаточная толщина или нарушение целостности слоя утеплителя, его увлажнение вследствие протечек или отсутствия исправной пароизоляции со стороны помещения, а также нарушение работы вентиляционного зазора под кровельным покрытием, необходимого для выветривания конденсата. Устранение любого из этих дефектов требует профессиональной диагностики и ремонта именно кровельной системы.

«Не ждите, пока упавшая глыба повредит чье-нибудь авто или сорвет водосточную трубу. Проведите тепловизионное обследование, поставьте диагноз и устраните причину», — резюмировал он.

