«На деле все не так драматично». Блогер Гусейн Гасанов отверг причастность к отмыванию денег

Адвокат известного видеоблогера Гусейна Гасанова заявил, что его подзащитный отказывается признавать вину по делу об отмывании денег, сообщает ТАСС. По словам Михаила Юсупова, блогер давно закрыл налоговую задолженность перед государством, в общей сложности выплатив в бюджет около 300 млн рублей.
«Вину свою наш подзащитный не признает», — сказал адвокат.
2 февраля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Гусейна Гасанова. Как сообщили в надзорном ведомстве, блогер обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
«Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Гасанова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в прокуратуре.
Перед этим, 28 января, Telegram-канал Baza сообщил, что блогер обратился в Следственный комитет с просьбой прекратить его уголовное преследование, так как он «не осознавал криминальный характер своих действий и считал, что все сэкономленные средства получены от законной предпринимательской деятельности». По словам адвоката Михаила Юсупова, в действиях Гасанова отсутствовал умысел, в связи с чем говорить о легализации доходов невозможно.
В мае 2025 года Чертановский районный суд Москвы заочно арестовал Гасанова по обвинению в легализации денежных средств в особо крупном размере. МВД объявило его в розыск.
После этого блогер заявил, что «на деле все не так драматично»: вопросы по налогам он решил годом ранее, а юристы работают над ситуацией. Однако СМИ выяснили, что блогеру пришлось продать в Москве за 100 млн руб. свою трехкомнатную квартиру, а потом он лишился всего бизнеса в России. В сентябре 2025 года Федеральная налоговая служба ликвидировала последнюю компанию Гасанова — «Банда Фудс», созданную в 2023 году для производства роллов. С 2024 года Гасанов живет не в России — по некоторым данным, он уехал в Азербайджан.
Что известно о Гасанове
По данным «Пятого канала», Гусейн Гасанов родился в 1994 году в Санкт-Петербурге в семье предпринимателей, занимавшихся ресторанным бизнесом. Окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет. В 2015-м получил от отца в управление его дело — однако вскоре всерьез увлекся ведением собственного блога юмористической и сатирической направленности. В 2017 году он стал лауреатом премии LF City Awards в категории «Мужчина-блогер года».
В 2020 году Гасанов запустил в Сети курсы «Мышление миллионера», что привело к громкому скандалу и обвинениям в мошенничестве: покупатели курсов раскритиковали блогера за банальные советы и чрезвычайно высокую стоимость обучения. Тем не менее, популярность Гасанова росла, у него набралось больше 20 млн подписчиков, его стали приглашать на телевидение в юмористические программы.
«К 2023 году у Гусейна Гасанова набралась куча нерешенных вопросов. Среди них — финансовые проблемы в его компании «Банда», неуплата налогов, иски от бывших партнеров и судебные разбирательства с обманутыми клиентами», — сообщил «Пятый канал».
Из-за накопившихся долгов ФНС заблокировала счета блогера. Сейчас он объявлен в розыск и заочно арестован.