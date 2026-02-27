Больше половины россиян признались в том, что убираются перед приходом клининга

Больше половины (53%) россиян убираются дома перед приходом клинеров — такие данные приводит сервис поиска специалистов Профи.ру. С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

26% россиян скрывают от старших родственников, что пользуются такими услугами, чтобы не выслушивать нравоучений. Почти треть опрошенных (29%) не скрывают этот факт, но отмечают, что родственники относятся к этому негативно. Положительно к помощи со стороны относятся старшие родственники у 24% опрошенных. Оставшиеся 21% участников исследования затруднились ответить.

Около трети россиян (28%) испытывают чувство вины или неловкости, когда работу по дому за них выполняют другие. При этом 51% опрошенных таких чувств не испытывают. 21% респондентов признались, что ощущали неловкость раньше, но со временем перестали. Чаще других чувство вины при поиске услуг помощников по дому испытывают миллениалы.

Кроме того, в опросе респондентам предлагалось выбрать, на что они потратили бы свободный вечер, который у них появился бы благодаря помощи специалиста. 37% опрошенных провели бы время в компании семьи или друзей. 24% россиян предпочли бы пассивный отдых: сон, просмотр кино и соцсетей. 22% провели бы время за работой или обучением. 17% опрошенных занялись бы любимым хобби.

Большинство россиян хотели бы, чтобы кто-то приготовил еду или убрался за них по дому. Респонденты считают эти задачи «невидимыми похитителями времени», которые проще отдать специалистам.

Россияне чаще всего пользуются услугами мастеров по комплексному, косметическому и мелкому бытовому ремонту, а также — бьюти-специалистов и клинеров. К специалистам обращаются, когда не хватает собственных навыков или хочется сэкономить время для более важных дел.

Ранее выяснилось, что каждый пятый россиянин тратит на уборку больше времени, чем на отдых.