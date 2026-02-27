СМИ сообщают о серии взрывов над Воронежем

В небе над Воронежем произошла серия взрывов. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что как минимум о пяти взрывах сообщили местные жители. Предположительно, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских дронов. В северной и центральной части Воронежа «дрожали стекла в рамах».

«Жители утверждают, что слышали жужжание со стороны реки Воронеж и видели вспышки в небе», — говорится в сообщении.

Какой-либо официальной информации о пострадавших или разрушениях нет.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили над российскими регионами 60 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Из них 27 сбили над Крымом, 17 беспилотников — над Белгородской областью, девять — над акваторией Черного моря, четыре — над Курской областью и три — в Брянской области.

