Всенародная любовь и жизнь на два дома. 85 лет назад родился Евгений Жариков

В этот день 85 лет назад родился актер, народный артист РСФСР Евгений Жариков. Он подарил миллионам зрителей незабываемые образы и прожил яркую, но сложную жизнь.

Актер появился на свет 26 февраля 1941 года в Москве в семье писателя Леонида Жарикова. Детство он провел с бабушкой и дедушкой под Загорском (Сергиевым Посадом). После окончания школы Жариков практически случайно поступил во ВГИК — он пошел в этот вуз исключительно ради того, чтобы быть рядом с девушкой, в которую был влюблен.

Уже на втором курсе артист снялся в своем первом фильме — в драме Юлия Райзмана «А если это любовь?». В следующем году режиссер Андрей Тарковский пригласил Жарикова в свой дебютный полнометражный фильм «Иваново детство». После выпуска из вуза в 1964 году актер на два года уехал в ГДР, где играл в сериале «Русский для вас». Главным проектом в карьере Жарикова стал многосерийный телефильм «Рожденная революцией» (1974–1977).

В 1970 году на съемках Жариков упал с лошади и получил компрессионный перелом позвоночника и травму тазобедренного сустава. Последствия преследовали его всю жизнь: в 1999 году ему пришлось перенести две сложные операции с протезированием.

Жариков был дважды женат. Его первой супругой в 1962 стала тренер по фигурному катанию Валентина Зотова, с которой он прожил 12 лет. В 1973 году Жариков познакомился с актрисой Натальей Гвоздиковой, на которой женился спустя год. В 1976-м у них появился сын Федор.

В 1994 году у Жарикова завязался роман с журналисткой Татьяной Секридовой, которая родила ему двух внебрачных детей. На протяжении почти девяти лет он жил на два дома, пока любовница не рассказала об их отношениях. Тогда по требованию Гвоздиковой он полностью прекратил общение не только с Секридовой, но и с детьми, которых до этого поддерживал.

«Он был для меня всем. Даже измену смогла простить — не потому что забыла, а потому что хорошего было больше», — говорила Гвоздикова.

18 января 2012 года актер скончался от рака в Боткинской больнице. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Фотографии Евгения Жарикова в разные периоды жизни — в галерее «Газеты.Ru».