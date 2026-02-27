Размер шрифта
МВФ одобрил новый кредит Украине на несколько миллиардов долларов

МВФ одобрил выделение Украине кредита на $8,1 млрд
Yuri Gripas/Reuters

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу финансирования Украины объемом $8,1 млрд. Об этом сообщается на сайте организации.

В публикации отмечается, что совет МВФ одобрил новую программу в формате механизма расширенного кредитования на 48 месяцев. $1,5 млрд из выделенной суммы будет предоставлено украинской стороне незамедлительно.

«Это финансирование является частью пакета международной поддержки Украины на сумму $136,5 млрд», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что правительство Эстонии приняло решение предоставить Украине €11 млн евро в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) на закупку вооружения и боеприпасов.

21 февраля стало известно, что Южная Корея рассматривает вариант присоединения к инициативе PURL. В МИД РФ заявили, что возможное участие Южной Кореи в военных поставках для Украины в какой-либо форме, прямой или опосредованной, отдаляет перспективы урегулирования конфликта.

Ранее Канада заявила о расширении военной помощи Украине.

 
